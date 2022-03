Wunstorf

Die drei weiterführenden Schulen in Wunstorf laden für Freitag, 4. März, zu einer gemeinsamen Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine ein. „Wir sind fassungslos angesichts der Brutalität und in Gedanken bei dem Leid der Flüchtenden wie denen, die ihr Land verteidigen“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf, den die IGS-Leiterin Elke Helma Rothämel unterzeichnet hat.

Eingebunden sind auch die Kommunalpolitik und die städtischen Kirchengemeinden. Der Aufruf richtet sich aber an alle, „die ihre Kritik an Putins Krieg ebenso wie ihre Sorge und ihr Mitgefühl den Menschen in der Ukraine gegenüber zum Ausdruck bringen möchten“.

Dabei soll zunächst von 11.45 bis 12 Uhr eine Menschenkette die Standorte der Evangelischen IGS, des Hölty-Gymnasiums und der Otto-Hahn-Schule mit dem Stadtzentrum verbinden. „Die Menschenkette ist offen für alle, denen die Teilnahme ein Bedürfnis ist“, betonen die Organisatoren. Dabei werden Lehrkräfte in Sicherheitswesten als Ordnungskräfte fungieren.

Bürgermeister spricht an der Abtei

Anschließend folgt um 12.15 Uhr eine Kundgebung auf dem Ville-de-Flers-Platz zwischen der Abtei und der Stadtkirche. Dabei wird unter anderem Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) sprechen. Das Friedenslied „Hewenu Schalom Alejchem“ soll während der Kundgebung erklingen, den Abschluss bildet ein gemeinsames Friedensgebet. Während der gesamten Veranstaltung sind FFP2-Schutzmasken zu tragen. Demonstrationsplakate gestalten die Schüler am Vormittag in den Schulen.

Stadt schaltet Hotline Die Stadt Wunstorf schaltet am Donnerstag, 3. Februar, wieder eine Telefonhotline zu Flüchtlingsfragen. Unter Telefon (0 50­ 31) 10 11 51 ist montags von freitags zwischen 9 und 12 Uhr jemand zu erreichen, montags bis donnerstags auch von 13 bis 15 Uhr. Darunter will die Stadt Angebote für ehrenamtliche Unterstützung, Spenden und Wohnraum bündeln. Sie sucht auch Freiwillige, die als Übersetzer aktiv werden können. In dem Zusammenhang weist Stadtsprecher Alexander Stockum darauf hin, dass die einst als Flüchtlingsheim in Großenheidorn errichteten Container als neue Unterbringung nicht mehr aktiviert werden können. Der Vertrag war schon im September vergangenen Jahres ausgelaufen und die eigentlichen Container sind an eine andere Kommune weiterverkauft. Diese hat sie nur bisher noch nicht abgeholt.

Spendenaktionen laufen an

Außerdem weist die IGS auf Spendenaktionen hin. Eine ihrer Lehrkräfte macht bei der Organisation „Bread of Live Polska“ mit. Dafür können Spenden bis Donnerstag, 3. März, 13.45 Uhr, in der Pausenhalle der Gesamtschule abgegeben werden. Gefragt sind unter anderem Kosmetik- und Hygieneartikel, Handtücher, Damen- und Kinderunterwäsche, Mittel für eine medizinische Erstversorgung wie Pflaster, Fieberthermometer und Schmerztabletten. Willkommen sind auch Artikel für Kinder und Babys wie Nahrung, Windeln und Kleidung.

Außerdem baut die Kirchengemeinde in Bokeloh eine Spendenaktion auf. Sie sammelt warme Winterkleidung für Kinder und Erwachsene. Nach der ersten Sammlung im Gemeindehaus am Mittwoch, 2. März, von 14.30 bis 20 Uhr, sollen sie an die polnische Grenze gebracht und vor dort in die Ukraine verteilt werden.

Außerdem beteiligt sich die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode an einer Aktion der Diakonie. Dort basteln die Initiatoren am Sonnabend, 5. März, von 10 bis 12 Uhr Friedenstauben an der Neuen Kirche, die dann gemeinsam aufgehängt werden sollen.

Von Sven Sokoll