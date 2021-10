Luthe

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag, 22. Oktober, gegen 18.20 Uhr auf der Adolf-Oesterheld-Straße in Luthe ereignet. Nach Angaben der Polizei Wunstorf fuhr der aus Bad Salzufflen stammende 18-jährige Fahrer eines Opel Combo auf einen Mercedes Benz Vito auf. Der Vito des 21 Jahre alten Fahrers aus Estorf wurde durch die Kollision in einen angrenzenden Zaun geschoben.

Die beiden Fahrer blieben bei dem Aufprall unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden kann die Polizei wegen dessen Erheblichkeit nicht genau beziffern. Die Beamten gehen jedoch von einer fünfstelligen Schadenshöhe aus.

Von Anke Lütjens