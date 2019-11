Steinhude

Diesen Rekord kann dem sieben Wochen alten Theo so schnell keiner nehmen: Der kleine Sohn des Langzeit-Seglerpaares Cati und Johannes Erdmann ist der jüngste Teilnehmer des Seglertreffs Region Hannover seit dessen Start. Allerdings verschlief der Neugeborene den Vortrag seiner Eltern, die in den ausverkauften Strandterrassen Steinhude mehr als 250 Wassersportfreunde ausgesprochen unterhaltsam mit auf ihren zweijährigen Törn nahmen.

Dabei gewährten beide auch einen Einblick in die Anfangszeit, als Johannes Erdmann mit seiner bis dahin völlig segelunerfahrenen Cati durchaus raue Törns erlebte. Für Gelächter sorgte unter anderem jene Episode, in der der Journalist eine Nachtfahrt schilderte: Bei schlechtem Wetter und ohne Ölzeug musste die Novizin auf dem Vorschiff mit einer Taschenlampe auf dem 22-Fuß-Schiff sitzen, weil die Beleuchtung ausgefallen war. „Ich dachte mir, als wir endlich wieder fest waren, jetzt hast du wieder eine Freundin verschlissen, doch Cati sagte nur, geil, wann machen wir das wieder?“, erzählte Johannes Erdmann.

„Wenn wir fest sind, kaufen wir einen Camper“

Gut 250 Besucher verfolgen den Vortrag von Johannes und Cati Erdmann. Quelle: privat

Dem Ostsee-Jahr folgten zwei Jahre an Land, in denen sie ihrem knapp zehn Meter langen Boot Maverick too ein Refit verpassten. Danach verabschiedeten sie sich von Freunden und Familien und starteten das große Abenteuer mit durchaus kleinen und großen Herausforderungen, so überlegte Johannes Erdmann beim Segeln über die Biskaya: „Wenn wir wieder fest sind, dann stellen wir das Boot ab und kaufen einen Camper.“ Doch die Idee verflog wieder ganz schnell, es folgten Segeltage mit unvergesslichen Eindrücken. Für Erdmanns gelten die Bahamas als schönstes Revier, weil sie dort noch die Natur genießen konnten – inklusive der Ammenhaie: „Die tun nix, die wollen nur spielen“, beruhigte der Hamburger sein Publikum.

Lesen Sie dazu auch: Deshalb kehrt das Langzeit-Seglerpaar Erdmann vorerst an Land zurück.

Das schmunzelte, als er über den ungeplanten Einbau eines neuen Motors sprach, und lachte dann, als Johannes Erdmann oben im Mast hing und Cati die Maverick too durch eine Hubbrücke steuerte. Beide wussten nicht so recht, ob die Höhe reicht. Und als dann Johannes brüllte: „Zehn Zentimeter, Cati passsst!“, gab es in den Strandterrassen lautes Gelächter.

Für Koordinatorin Andrea Kuschetzki gehörte der Vortrag zu den Abenden mit viel Humor, großer Leidenschaft fürs Segeln und Authentizität. Am Rand des Treffs stellte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ihre Arbeit vor, die Mitglieder konnten sich am Ende über 375 Euro an Spenden freuen.

Information: Der nächste Seglertreff am Donnerstag, 5. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr in den Strandterrassen. Dann sprechen Michael Krohn und Karsten Siekmeier über „ Dubrovnik – Bucht von Kotor/ Montenegro“. Der Eintritt ist frei.

In der Pause drängen sich die Besucher um die Stände mit Segelliteratur. Quelle: privat

Von Antje Bismark