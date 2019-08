Wunstorf

Das Wunstorfer Doppelquartett beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe „Eine Stunde Kultur im Bürgerpark“. Am Freitag, 30. August, präsentiert der Männerchor auch seine neuen Lieder. Dazu zählt unter anderem „Männer mag man eben“. Und wem dann noch Chormusik gefällt, der kommt um 19 Uhr in die städtische Grünanlage. Zum Repertoire gehören auch sogenannte Trinklieder. Getränke bietet der Verein Kultur im Bürgerpark an. Trinkgefäße und Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren freuen sich aber über Spenden.

Von Rita Nandy