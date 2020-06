Wunstorf

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Unteres Leinetal, Am Stadtgraben 28a, bleibt am Donnerstag und Montag, 4. bis 8. Juni, vormittags geschlossen. Die Beratungsstelle ist nachmittags am Montag zwischen 13 und 16 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr erreichbar.

Ein persönliches Gespräch ist aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Ratsuchende werden gebeten dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Beratungsstelle ist unter Telefon (0511) 70020114 erreichbar.

Rita Nandy