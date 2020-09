Wunstorf

Hilfe beim Einkauf, Zeit für ein Gespräch oder für einen kleinen Ausflug: Das ist der Wunsch zahlreicher älterer Menschen in Wunstorf. Darum suchen der Senioren- und Pflegestützpunkt Unteres Leinetal und die Stadt Wunstorf Ehrenamtliche, die Freude am Umgang mit älteren Menschen haben. In einer Fortbildung werden Seniorenbegleiter auf die Aufgabe vorbereitet. Der unverbindliche Informationsabend über das Programm Duo beginnt am Dienstag, 3. November, um 17.30 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1.

Schulung startet am 25. November

Die Fortbildung selbst beginnt am Mittwoch, 25. November. Sie ist kostenlos. Teilnehmer erwerben in insgesamt 50 Stunden praxisbezogene Grundkenntnisse. Sie lernen Gespräche zu führen, Tagesstrukturen zu entwickeln oder Wichtiges über die Veränderung der Psyche im Alter. Ein 20-stündiges Praktikum rundet die Fortbildung ab. Diese läuft bis Ende Februar, achtmal Mittwochnachmittag und dreimal Sonnabendvormittag. Die Seniorenbegleiter verpflichten sich nur dazu, ein Jahr lang einen älteren Menschen zu betreuen, sagt Jörg Albrecht. Er ist in der Stadtverwaltung für die Seniorenarbeit zuständig. Die Ehrenamtlichen erhalten für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

„ Vereinsamung wird immer schlimmer“

Der Sozialarbeiter ist sich sicher, dass die Mindestteilnehmerzahl von sieben Personen problemlos erreicht wird. Dass ehrenamtliches Engagement in Wunstorf groß geschrieben wird, habe sich bereits bei den Sicherheitsberatern für Senioren und dem Handwerkerdienst gezeigt. Die Begleitung älterer Menschen soll das dritte Standbein in der Seniorenarbeit werden. „Die Vereinsamung wird immer schlimmer“, sagt Albrecht. Er wird der Ansprechpartner für die fortgebildeten Alltagsbegleiter sein, die sich „Nachbarschaftshilfe gegen Vereinsamung“ nennen soll. Oftmals seien es gar nicht die Senioren selbst, sondern Angehörige, die sich im Pflegestützpunkt der Region nach Hilfsangeboten für Mutter oder Vater erkundigten, berichtet Mitarbeiterin Nadine Flohr. Das ehrenamtliche Angebot von Region und Stadt werde professionellen Pflegediensten keine Konkurrenz machen, betont sie.

Monatlicher Austausch und weitere Fortbildungen

Wer sich für die Aufgabe interessiert, sollte unter anderem eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten oder alten Menschen, soziale Kompetenzen und kommunikative Fähigkeiten, psychische Stabilität sowie Ideen für eine gemeinsame Freizeitgestaltung mitbringen. Außerdem ist ein polizeiliches Führungszeugnis notwendig. In monatlichen Treffen können sich die Ehrenamtlichen während ihrer Begleitarbeit austauschen und an weiteren Fortbildungen teilnehmen.

Fragen zum Programm Duo beantwortet der Senioren- und Pflegestützpunkt Unteres Leinetal telefonisch unter (0511) 70020114 oder per E-Mail an spn.unteresleinetal@region-hannover.de.

Von Rita Nandy