Der erste große Schritt auf dem Weg zur Seniorenbegleitung ist gemacht. 15 Ehrenamtliche haben am Mittwoch den theoretischen Teil ihrer Schulung beendet. Dafür gab es in der Seniorenbegegnungsstätte an der Maxstraße eine Urkunde aus den Händen von Ulrike Hoffmann und Petra Hoyer von der Volkshochschule Hannover-Land. Inge Schomacker von der Region Hannover überreichte den 13 Frauen und zwei Männern zudem eine Rose.

Sechs Ehrenamtliche haben Duo-Schulung komplett beendet

Für neun von ihnen schließt sich jetzt noch ein praktischer Teil in einer Einrichtung der Tagespflege, einer ambulanten Wohngruppe oder im Mehrgenerationenhaus der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser an. Sechs Ehrenamtliche haben diesen Part bereits absolviert. Damit haben sie 30 Stunden Theorie und 20 Stunden Praxis hinter sich. Sie können sich nun als ehrenamtliche Duo-Seniorenbegleiterinnen oder -begleiter ausweisen. Die Stadt Wunstorf und der Pflegestützpunkt Unteres Leinetal der Region Hannover haben diese Ausbildung gemeinsam angeboten.

Auch Jüngere sollten Vorsorgevollmacht erteilen

Für die Kursteilnehmerinnen Martina und Malene steht noch die Hospitation in einer Senioreneinrichtung an. Für die 45-jährige Martina ist dies nicht ganz so einfach. Sie ist berufstätig. Sie hofft, in einem Pflegeheim die notwendigen Stunden leisten zu können. Der Theorieunterricht, den Dozentin Petra Hoyer abgehalten hat, behandelte auch das Thema Vorsorgevollmacht. Die Ausführungen habe sie mit großem Interesse verfolgt. Das sei nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für jüngere wichtig. Vorher habe sie immer gedacht: „Man ist jung, das braucht man nicht.“

Martina möchte ihre Zeit gern einer Seniorin schenken. Die Kinder seien groß. Jetzt möchte sie mit ihrer freien Zeit etwas „Nützliches“ anfangen. Sie könne sich gut vorstellen, mit einer älteren Dame spazieren zu gehen oder bei einer Tasse Kaffee zuzuhören.

Seniorenbegleiterin möchte Generationen verbinden

Die Idee von Malene ist, Jugendliche und ältere Menschen zusammenzuführen. „Senioren und Jugendliche können viel voneinander lernen“, ist sich die 68-Jährige sicher. Diese Erfahrung habe sie bereits bei ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Schule und für die evangelische Kirchengemeinde in Steinhude gemacht. Und so passt es, dass sie sich für ihre Hospitation das Mehrgenerationenhaus ausgesucht hat. „Das wird spannend. Da sind Generationen zusammen“, sagt die Steinhuderin. Zuvor macht sie ein Praktikum bei der Tagespflege. Sie möchte eine Person in ihrem Wohnort betreuen. „Die Ortsteile dürfen nicht hinten runterfallen“, sagt sie.

Duo-Seniorenbegleiterinnen und -begleiter benötigen eine Schulung aus 30 Stunden Theorie und 20 Stunden Hospitation in einer Senioreneinrichtung. Quelle: Rita Nandy

Seniorinnen und Senioren können sich bei Stadt oder Pflegestützpunkt melden

„Super, dass so viele mitgemacht haben“, freut sich Nadine Flohr vom Pflegestützpunkt Unteres Leinetal über das große Interesse. Gemeinsam mit dem städtischen Sozialarbeiter Jörg Albrecht sucht sie nun Seniorinnen und Senioren, die sich über Unterstützung, beispielsweise bei Arztbesuchen oder Behördengängen, freuen. Die Seniorenbegleitenden können auch beim Einkaufen helfen oder nehmen sich Zeit für ein Gespräch oder einen Spaziergang. Das Angebot ist kostenlos. Wer Interesse hat, erreicht Jörg Albrecht unter Telefon (05031) 101456 oder schickt eine E-Mail an joerg.albrecht@wunstorf.de. Wer beim Senioren- und Pflegestützpunkt Unteres Leinetal. Am Stadtgraben 28a, anrufen möchte, wählt die Nummer (0511) 70020114. Die E-Mail-Adresse lautet SPN.UnteresLeinetal@region-hannover.de.

