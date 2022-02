Idensen

Es ist ein spannendes Projekt, was sich der Freundeskreis Sigwardskirche vorgenommen hat: Mittels modernster Technologie sollen Besucherinnen und Besucher der romanischen Kirche aus dem 12. Jahrhundert in Idensen in einem virtuellen Rundgang durch das Gelände geführt werden. Dazu verbauten Mitglieder am Wochenende sogenannte „Beacons“ in der Kirche und auf dem Außengelände. Die ermöglichen es, die Position der Gäste mittels eines Codes genau zu bestimmen und ihnen in Texten, Wortbeiträgen, Bildern und Videos die jeweiligen Inhalte anzubieten.

Besucher können eigene Reihenfolge wählen

Wer sich beispielsweise an der Treppe zur Privatkapelle des Bischofs Sigward von Minden befindet, bekommt genau dazu die Inhalte auf dem mitgebrachten Smartphone via Bluetooth dargestellt. „Wir ermöglichen den Besuchern ein freies Bewegen auf dem Grundstück und in der Kirche. Es gibt keine logische Reihenfolge der Beiträge und doch ist für jeden etwas dabei“, so Projektleiter Jörg Mecke. Der Freundeskreis hat 77 Inhalte produziert, die sowohl Kunstinteressierte, als auch Pilger und Ausflügler ansprechen. Dabei steht jeder Beitrag als Text, Video und Audio zur Verfügung.

Jörg Mecke vom Freundeskreis Sigwardskirche zeigt einen Beitrag, den die Besucher sehen und hören, wenn sie sich die App heruntergeladen haben. Quelle: Anke Lütjens

App muss noch fertiggestellt werden

Und auch wenn die Beacons jetzt schon senden, liegt noch etwas Arbeit vor den Beteiligten. „Es gibt bis zur Eröffnung noch viele Aufgaben, wie etwa die Feinjustierung der Technologie oder auch die Finalisierung der App, die dann für iOS und Android im Appstore bereitgestellt wird“, fährt Mecke fort. Das Projekt steht unter dem Titel „Leuchtfeuer“.

Wenn Besucher der Sigwardskirche sich in der Nähe dieser sogenannten Beacons befinden, sehen und hören sie auf ihren Smartphones spannende Beiträge rund um die romanische Kirche. Quelle: Anke Lütjens

Sigwardskirche ist die erste mit dieser Technik

Der Freundeskreis will das neue System am Sonnabend, 2. April, um 15 Uhr feierlich eröffnen, wozu er unter anderem den niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, und die Geschäftsführerin des deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Ulrike Wendland, erwartet. Der Bund hat das Vorhaben zu 75 Prozent finanziert, die Klosterkammer Hannover gab 25 Prozent des Geldes dazu. “Wir sind sehr froh, dass wir mit dieser Förderung als erste Kirche in Deutschland unseren Besuchern dieses Erlebnis ermöglichen können“, sagt Mecke.

Von Anke Lütjens