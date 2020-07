Die Sigwardskirche in Idensen bei Wunstorf präsentiert sich in 18 Videos auf Youtube. Die Filme sind als alternativer Beitrag zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, gedacht. Denn wegen der Corona-Pandemie kann die Kirche zu diesem Tag in diesem in diesem Jahr keine Veranstaltung anbieten.