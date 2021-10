37 Sirenen gibt es im Stadtgebiet Wunstorf – sie sind aktuell zur Alarmierung der Feuerwehren in Gebrauch. Auf ein regionsweit einheitliches System für Warnungen im Katastrophenschutz wartet die Stadt und verweist zunächst auf Apps wie Katwarn oder Nina.

Eine Sirene ist beispielsweise auf dem Dach der ehemaligen Polsterei Pelz an der Haster Straße installiert. Am Warntag 2020 zeigte die Katwarn-App Sonderalarm für die region Hannover an Quelle: Kathrin Götze/Katrin Kutter