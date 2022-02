Wunstorf

Die politischen Gremien schränken ihre persönlichen Kontakte ein. Die Ortsratssitzungen in Kolenfeld und Luthe fallen aus. Politikerinnen und Politiker aus Wunstorf (9. Februar), Mesmerode (15. Februar) sowie Großenheidorn und Idensen (jeweils 16. Februar) treffen sich per Videokonferenz. Gleiches gilt für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss (15. Februar) sowie den Bauausschuss (17. Februar). Auch das Jugendparlament kommt am Montag, 7. Februar, nur virtuell zusammen. Als öffentliche Präsenzveranstaltungen sind für Februar bisher nur die Sitzungen des Ortsrats Bokeloh (10. Februar) sowie des Stadtrats (23. Februar) vorgesehen. Die Anfangszeiten sind auf der Seite der Stadt Wunstorf unter dem Menüpunkt Sitzungsdienst zu finden.

Nach Anmeldung gibt es den Link zur Videokonferenz

Einwohnerinnen und Einwohner können die Sitzungen ebenfalls am Bildschirm verfolgen. Dafür müssen sie sich am jeweiligen Tag bis 15 Uhr bei Carolin Sohmen per Telefon unter (05031) 101253 oder per E-Mail an Carolin.Sohmen@wunstorf.de anmelden. Im Anschluss erhalten die registrierten Teilnehmenden den entsprechenden Link für die Video-Konferenz.

Von Rita Nandy