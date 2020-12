Wunstorf

Das bevorstehende Weihnachtsfest bedeutet für die ohnehin stark belasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Senioreneinrichtungen einen weiteren Kraftakt. Sie möchten es den Bewohnerinnen und Bewohnern trotz Corona-Pandemie an den Feiertage so schön wie möglich machen. Hygienevorschriften und Testpflicht bedeuten zusätzliche Arbeit. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ruft zur Vorsicht auf, um die Angehörigen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.

Negatives Testergebnis für Besuch erforderlich

Die Ministerin weist darauf hin, dass Besuche angemeldet werden müssen. „Spontan bei Oma im Altenheim vorbeizukommen ist dieses Jahr keine guten Idee. Und bringen Sie für Ihre Besuche ausreichend Zeit mit.“ Dies gilt vor allem, wenn Besucher kein negatives Testergebnis haben, das nicht älter als 72 Stunden ist. Dann müsse ein Test vor Ort erfolgen.

Diakonische Altenhilfe beschäftigt zusätzliche Testkräfte

Für eine Fachkraft dauere ein Test mit An- und Ausziehen der Schutzkleidung sowie Auswertung 20 bis 25 Minuten, schreibt Pressesprecher Gunnar Schulz-Achelis von der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser auf Nachfrage. Daher sei es zeitsparend, wenn mehrere Personen in bestimmter Zeittaktung hintereinander getestet werden. Für das Haus Johannes sowie das Haus am Bürgerpark seien zusätzliche Honorarkräfte nur für das Testen engagiert worden. „Wer testet, kann nicht pflegen“, sagt Einrichtungsleiter Marcel Graf. Er verweist auf die begrenzte Zahl an Pflegekräften.

Hygieneregeln und Teilnehmerzahl einhalten

„Wir freuen uns, wenn unsere Bewohnerinnen und Bewohner Besuch bekommen. Wir bitten die Angehörigen, die zuvor verabredeten Besuchs- und Abholzeiten und alle Hygieneregeln einzuhalten“, teilt Graf mit. Zudem werde den Seniorinnen und Senioren zwei bis drei Tage nach Besuch ein Schnelltest angeboten. Graf appelliert an die Angehörigen, sich an die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl an Teilnehmern eines Familientreffens zu halten.

Eine Stunde Besuch ermöglichen

Die Besuchszeiten sind bei ihm geregelt, sodass sie nicht mit den Essens- und Gottesdienstzeiten kollidieren. An Heiligabend liegen diese zwischen 9.30 und 14 Uhr, vom 25. bis 27. Dezember gelten sie von 9.30 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr. „Eine Stunde zu Besuch auf dem Zimmer soll möglich gemacht werden“, verspricht Graf. Er bitte um das Tragen einer FFP2-Maske.

Gottesdienste auf den Etagen

Ansonsten sind die Mitarbeiter bemüht, an den Feiertagen eine größtmögliche Normalität zu bieten. An Heiligabend gibt es auf den Etagen im Haus am Bürgerpark zwei aufeinander folgende Gottesdienste, im Haus Johannes drei. Die Gruppen sollen möglichst nicht gemischt und klein gehalten werden.

Betreuungskräfte zusätzlich gefordert

Im Haus Sonneneck gebe es in diesem Jahr keine Gottesdienste, bedauert Jessica Krejci von der Verwaltung. Auch der Posaunenchor sowie das Doppelquartett können in der Weihnachtszeit nicht für musikalische Unterhaltung sorgen. Ebenso dürfen der Weihnachtsmann und die externen Christkinder nicht kommen. Aber dennoch gibt es kleine Geschenke für die älteren Menschen. „Unsere Betreuungskräfte sind noch mal angehalten, mehr Programm als üblich auf die Beine zu stellen. Damit die Tage für die Bewohner trotz Corona so schön sind, wie es geht. Es ist wirklich schwierig und traurig.“ Nach Terminvereinbarung dürfe eine Person zu Besuch kommen.

Von Rita Nandy