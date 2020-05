Wunstorf

Foodtrucks sollten eigentlich die Liebhaber frisch zubereiteter Speisen ins Scheunenviertel nach Steinhude locken. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung abgesagt werden. Die Organisatorinnen Sonja und Mirjana Schütze von Fremdessen aus Hannover haben kurzerhand für Ersatz gesorgt. In nur 14 Tagen stellten sie einen Drive-in-Foodmarkt mit sechs Anbietern auf dem Schützenplatz auf die Beine.

„Es ist der erste, der in Norddeutschland überhaupt stattfindet“, ist sich Mirjana Schütze sicher. Natürlich sei die Stimmung und Atmosphäre nicht mit einem herkömmlichen Foodmarkt vergleichbar. „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagt die Veranstalterin. Es sei die Idee ihrer Schwester gewesen, die eine Sendung über einen Drive-in-Foodmarkt in Berlin gesehen hatte. Wie funktioniert er, und kommen Hungrige tatsächlich mit dem Auto angefahren? HAZ/NP-Mitarbeiterin Rita Nandy hat das Angebot getestet.

Darf ich mich mit dem Fahrrad anstellen?

Die erste wichtige Frage stellt sich mir schon vor der Ankunft: Darf ich mich überhaupt anstellen? Schließlich komme ich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. „Es ist nicht verboten, aber auch nicht unbedingt erwünscht“, sagt Mirjana Schütze. Sie bittet mich, eine Autolänge Abstand zu halten.

Worauf muss ich bei der Ankunft achten?

An der Zufahrt weist mich Mario Laretti ein. Eigentlich ist er Puppenspieler. „Uns hat es ganz hart getroffen“, sagt er. Mit seinem Kaspertheater könne er wohl erst nach dem 31. August wieder starten. „Wir fallen unter das Schaustellergesetz.“ Freundlich weist er mir den Weg zur Einfahrt. In einem großen Bogen gelange ich zur Fahrzeugschlange. Sechs Autos stehen bereits vor dem Bestell- und Kassenhäuschen. Weitere in der Wartezone.

Was steht auf der Speisekarte?

Ich habe mich bereits im Internet über das Angebot informiert. Auf der Speisekarte stehen Burger- und Hotdog-Menüs, (Süßkartoffel-)Pommes sowie für Vegetarier Burger mit Kichererbsen-Patty. Ich entscheide mich für ein Roastbeef-Sandwich.

Wie läuft der Bestellvorgang ab?

Sonja Schütze nimmt meine Bestellung entgegen. Alle Mitarbeiter tragen neben Mundschutz und Handschuhen auch Schilder mit dem Vornamen. Das Geld, 6 Euro für das Sandwich plus 2 Euro Servicegebühr, lege ich in einen weißen Emaillepott. Dort landet auch der Bon mit meiner Bestellung. Ich bin nun Nummer 77. Der Einweiser winkt mich zu sich. Mein Fahrrad darf ich ganz am Rand neben den Autoparkplätzen abstellen.

Was sagen die anderen Kunden?

Neben mir stehen Manuela und Christian. „Das ist eine gute Lösung während der Coronakrise“, sagt die Kolenfelderin. Ihr Fahrer findet es „unpersönlich“. Er hätte sich gern am Stand beraten lassen. Das ist nun nicht möglich. Er entscheidet sich für ein gegrilltes Käse-Sandwich. Aufgrund einer Allergie verzichtet seine Beifahrerin auf Außer-Haus-Essen. An diesem Wochenende gilt sowieso: „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.“ Sonderwünsche können nicht erfüllt werden.

Durch die Fahrradfahrt ist das Roastbeef-Sandwich etwas zerdrückt. Quelle: Rita Nandy

Wie lautet das Geschmacksurteil?

„Es ist entspannt. Die Leute sind sehr geduldig“, erzählt Markus Naujoks, als er mir mein Sandwich reicht. „Wir wussten auch nicht, was auf uns zukommt.“ Was für ein kulinarischer Genuss mich erwartet, teste ich anschließend im heimischen Garten. Die umweltfreundliche Papierverpackung gefällt mir. Durch die Fahrradfahrt sind Bio-Roastbeef, Rucola und Meerrettich-Apfel-Crunch ein wenig aus dem knusprigen Brot gerutscht. Dieses tut der leckeren Kombination aus perfekt gegartem Fleisch mit der leichten Schärfe des Meerrettichs keinen Abbruch. Gut gesättigt starte ich in den Feierabend.

Zur Galerie Essen auf Rädern einmal anders: Beim ersten Drive-in-Foodmarkt konnten Liebhaber frisch zubereiteter Speisen auf dem Schützenplatz vorfahren. HAZ/NP-Mitarbeiterin Rita Nandy kam mit dem Fahrrad.

Von Rita Nandy