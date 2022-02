Klein Heidorn/Bokeloh

Ganz häufig sieht man diese Bilder nicht: 14 Männer legen in der Turnhalle Klein Heidorn die Hände zum Namasté-Gruß vor der Brust zusammen. Anschließend leitet Jan Heidrich seine Männeryoga-Gruppe mit freundlicher Stimme durch all die Dehn- und Balanceübungen, die von außen so leicht aussehen. Dass sie in Wirklichkeit ganz schön fordernd sind, wissen die Männer nun aus eigener Erfahrung.

„Das Yoga tut dann doch ganz gut“

Seit 2018 gehört Männeryoga zum Angebot beim TSV Klein Heidorn. Petra Langrehr, Spartenleiterin für Turnen im Verein, hat damals Heidrich angeworben. „Wir haben ihn hier entdeckt“, sagt sie mit einem Lächeln. Die Resonanz gibt ihr recht: Mit 20 Männern ist das Angebot unter Corona-Bedingungen in der kleinen Turnhalle ausgebucht. Etliche von ihnen haben im Selbstversuch Vorurteile abgebaut: „2018 habe ich noch darüber gelacht“, sagt Volker Rodewald, der als Fußballer und Trainer beim TSV Bokeloh aktiv war. Bis die Bandscheibe Ärger machte. Nun weiß Rodewald: „Das Yoga tut dann doch ganz gut.“

Vergessene Muskeln spüren

Einfach ist das Programm nicht, das Heidrich seinen Männern abverlangt: Der „dreibeinige Hund“, der „Tiger“ oder die „gedrehte Katze“ brauchen Muskeln, die im Alltag wenig spürbar sind – nach den ausführlichen Stütz- und Dehnübungen dafür umso mehr. Zwischendurch braucht es kurze Ruhepausen, „Nachspüren“, nennt das Trainer Heidrich in der bilderreichen Sprache des Yoga. Dann legt er wieder los: „Jetzt gehen wir in die Kraft“, sagt er, lässt die Männer im Liegestütz Arme heben oder Beine überkreuzen. Hin und wieder wackelt einer, oder kippt gar mit einem Ächzen um. „Ja, wir machen hier auch mal wilde Sachen“, sagt Heidrich zu einer besonders schwierigen Übung.

„Es macht Spaß, hier sind auch viele Männer, die nicht mehr ganz jung sind – wir haben das gleiche Level“, sagt Burkhard Sudbrack. Seine Frau sei schon länger mit Yoga aktiv, er fühle sich nun in der Männergruppe wohl: „Das ist ein super Ausgleich, das Laufen allein reicht mir nicht mehr“, sagt er. Frauen waren beim Yoga in Deutschland lange in der Überzahl. „Und das, obwohl die alten Yogis in Indien alle Männer waren“, sagt Heidrich. Doch das ändere sich nun. Zu Beginn habe man die Übungen noch belächelt. Nun sei klar, dass man sie auch sportlich und fordernd betreiben kann. Und dass auch die Wahrnehmung für den eigenen Körper und Geist mit dem Bewegungsspektrum wächst.

Nächster Kurs läuft beim TSV Bokeloh

Ob auch Heinz Wellmann mal bei einer Männeryoga-Stunde mitmacht? Der Vorsitzende des TSV Bokeloh ist am Mittwochabend nach Klein Heidorn gekommen, um Werbung für den nächsten Kurs zu machen. Heidrichs neuer Block mit acht Einheiten, der am Mittwoch, 9. März, in der Sporthalle der Grundschule Bokeloh, Am Eichkamp, beginnt, ist schon gut gebucht. „Ein paar freie Plätze gibt es noch“, wirbt Wellmann. Der Kurs läuft auch am neuen Ort zur gewohnten Zeit, mittwochs, 20.15 bis 21.15 Uhr, und viele der Teilnehmer werden weitermachen. Für Nichtmitglieder kosten die acht Stunden Kurs 25 Euro, Mitglieder der Vereine in Bokeloh, Mesmerode und Idensen sind für 15 Euro dabei.

Katja Murphy leitet Frauenyoga-Kurs

Auch ein neues Angebot für Frauen ist in Vorbereitung: Jan Heidrichs Lebensgefährtin Katja Murphy bietet die Folge von zehn Terminen ab Sonnabend, 5. März, an, immer morgens, 9 bis 10 Uhr, bis zum 7. Mai. Dafür zahlen Nichtmitglieder 30 Euro, Mitglieder 20 Euro. Anmeldungen für beide Kurse nimmt Heinz Wellmann entgegen – telefonisch unter (05031) 4713 oder per E-Mail an: wellmannheinz@gmail.com.

„Wir kleinen Vereine tauschen uns aus, gute Übungsleiter und -leiterinnen sind nicht leicht zu finden“, sagt Petra Langrehr. Darüber ist auch Wellmann froh: „Für den Austausch bedanken wir uns herzlich“, sagt er, „das hat uns wirklich weitergebracht.“

