Inzwischen ist klar, dass das mobile Impfteam zumindest bis Freitag, 10. Dezember, täglich von 10 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr in der Turnhalle des alten Schulzentrums am Bruchdamm in Steinhude impft. Ein weiterer Impftermin ist für Freitag, 10. Dezember, 10 bis 14 Uhr, in der Abtei, Wasserzucht 1, in Wunstorf geplant. Weitere Impfangebote sollen laut Stadtverwaltung Wunstorf auch in den weiteren Dezemberwochen folgen. Die Wochentage stünden aber noch nicht fest, heißt es auf der städtischen Homepage. Das bestätigt auch Regionssprecherin Christina Kreutz. „Die neuen Termine können wir erst am Freitag bekannt geben“, sagt sie.

Auch die Johanniter in Wunstorf stünden gern zum Impfen bereit, sagt deren Sprecher Timo Brüning. Bei einem Termin am Sonntag, 5. Dezember, hat das Team weitere 783 Injektionen verteilt. Die Hilfsorganisation würde gern auch an den nächsten Adventssonntagen weitere Aktionen anbieten, sagt Brüning. „Wir müssen aber jeweils warten, bis uns die Region den Impfstoff freigibt“, sagt er. Sobald etwas geklärt sei, werde man die jeweiligen Termine veröffentlichen.