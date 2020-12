Wunstorf

Auf die derzeitigen Abstandsregeln müssen die Wunstorfer Kirchengemeinden kreativ reagieren, um ihre Weihnachtsgottesdienste angemessen feiern zu können. Bis zu 275 Besucher sind aber trotz Corona bei den ökumenischen Feiern in der Stadtmitte willkommen. Die evangelische Stiftskirchengemeinde und die katholischen Partner von St. Bonifatius haben sich dafür den Platz vor der Stadtkirche ausgesucht, der weihnachtlich geschmückt sein soll.

„Ein Stück Stabilität bieten“

„Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Weihnachten auch in diesem Jahr nicht ausfällt. Bei der allgemeinen Unsicherheit soll das auch Stück Stabilität bringen“, sagte Stiftspastor Volker Milkowski. Um 15, 16.30 und 18 Uhr werden dort Christvesper-Gottesdienste gefeiert, um 15 Uhr für Familien mit Kindern. Um 21.30 Uhr folgt ein Christfest-Gottesdienst mit Band für jüngere Besucher. Die Outdoor-Gottesdienste werden auch bei Regen gefeiert. Dann sollten die Besucher neben einem Mund-Nasen-Schutz auch einen Regenschirm mitbringen.

Getrennte Ein- und Ausgänge

Auf dem Platz planen die Organisatoren jeweils zwei getrennte Ein- und Ausgänge ein und wollen mit rund 15 Ordnern dafür sorgen, dass alle sich an die Abstandsregeln halten. Vor allem für Familien werden einige Bänke bereitstehen, ansonsten gibt es hauptsächlich Stehplätze. Wer will, kann sich Sitzgelegenheiten mitbringen, allerdings sollen die Feiern jeweils auch nicht länger als eine halbe Stunde dauern. So müssen sich die Besucher auch nicht so lange gemeinsam bei dem Gottesdienst aufhalten.

Christvesper vor der Kirche

Weitere Termine zum Dabeisein bieten die Katholiken bei sich an der Hindenburgstraße an. Vor der Kirche beginnt um 17 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel, später folgen um 22 und um 24 Uhr in der Kirche St. Bonifatius Gottesdienste. Dort können nach den gegenwärtigen Regeln jeweils knapp 60 Gläubige dabei sein.

Eine Anmeldung wird zu allen Gottesdiensten dringend erbeten, und zwar über die Seite www.stiftskirche-wunstorf.de oder im Stiftsgemeindebüro. Viele Besucher haben sich schon registrieren lassen, vor allem für 16.30 Uhr. „Das zeigt, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, an Gottesdiensten teilzunehmen“, sagte Thomas Gleitz aus dem Stift. Auf der Internetseite beginnen um 13 und um 18 Uhr aber auch Videogottesdienste.

Hefte werden in Kolenfeld verteilt

Auch die Kirchengemeinde Kolenfeld geht ungewöhnliche Wege mit ihren Gottesdiensten rund um Weihnachten. Einerseits sollen unbedingt die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden, andererseits sollen möglichst viele Menschen schöne, weihnachtliche Gottesdienste erleben. So hat der Kirchenvorstand beschlossen, ein Anmeldeverfahren für Gottesdienste bis vorerst 1. Januar einzuführen. Heiligabend werden die Nachmittagsgottesdienste draußen gefeiert und ihre Anzahl wird verdoppelt. Es gibt auch einen Vorschlag, wie man notfalls zu Hause einen Weihnachtsgottesdienst feiern kann.

Die Ideen werden auf einem Zettel noch mal erläutert. Dieser wird zusammen mit dem Heft „Niemand bleibt allein“ der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Niedersachsen und der Landesregierung von den Gemeindebriefausträgerinnen und -träger in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt. Das Heft beinhaltet anregende Gedanken und Texte zur Jahreszeit unter Coronabedingungen.

Die Kolenfelder Kirchengemeinde bietet einige Freiluftgottesdienste an. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Um die Gottesdienste zur Sicherheit aller nach den Corona-Regeln zu feiern und Schlangen vor der Kirche für die Kontaktregistrierung zu vermeiden, bittet der Kirchenvorstand in Kolenfeld alle, sich möglichst vorher zum Gottesdienst anzumelden. So haben die Besucher ihren Platz sicher und merken gleich bei der Anmeldung, ob noch Plätze frei sind.

Am Empfang wird abgehakt

Der einfachste Weg ist, sich und die eigene Familie oder Kohorte bis zehn Personen, mit der man kommen will, über das Internet anzumelden unter kolenfeld.gottesdienst-besuchen.de. Eine Anmeldung geht auch ohne Internet mit einem Abschnitt von den verteilten Zetteln oder formlos. Diese steckt man in den Briefkasten im Pfarramt, Kirchdamm 12. Dort sieht man zuvor an einem Schild, wenn in einem bestimmten Gottesdienst kein Platz mehr sein sollte. Dann wählt man einen anderen Gottesdienst.

Nach den Anmeldungen macht die Kirchengemeinde einen Plan, welche Gruppe oder Person wo sitzt, um die Abstände zu gewährleisten. Heiligabend nehmen Kirchenvorsteher und Helfende die Besucher vor der Kirche mit Anmeldeliste in Empfang. Die verantwortliche Person sagt ihren Namen und der Gruppe wird ihr reservierter Platz zugewiesen. So ist ein zügiger Einlass gewährleistet und schon alles Notwendige im Vorfeld dokumentiert.

Die gesammelten Daten werden nur im Fall einer Corona-Infektion und nur an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Drei Wochen nach dem Gottesdienst werden die Daten automatisch gelöscht. Selbstverständlich werden sie darüber hinaus nicht verwendet oder weitergegeben.

Zwei Gottesdienste für Familien

Heilig Abend sind für Familien mit kleinen Kindern zwei kurze Freiluft-Gottesdienste vor der Kirche um 14.30 und um 15.30 Uhr geplant. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bereiten in zwei kleinen, getrennten Gruppen ein Krippenspiel vor, mit dem sie die Weihnachtsgeschichte darstellen. Mit einer Gruppe wird es um 16.30 Uhr und mit der anderen Gruppe um 17.30 Uhr gespielt. Auch diese beiden Gottesdienste sollen draußen vor der Kirche gefeiert werden. Zu diesen Terminen, die Pastorin Christa Hafermann gestaltet, müssen sich die Teilnehmer auch im Vorfeld anmelden. Der Posaunenchor spielt zudem in den Gottesdiensten um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Um 19 Uhr feiern Pastor Gunnar Schulz-Achelis und um 22 Uhr Vikarin Hanna Lausen mit der Gemeinde Gottesdienste in der Kirche mit festlicher Orgelmusik.

Wer in diesem Jahr Heilig Abend lieber zu Hause bleibt, findet im Gemeindebrief eine einfache Anleitung des evangelischen Michaelisklosters in Hildesheim, um einen Gottesdienst im Wohnzimmer zu feiern. Kirchenvorsteher Werner Seppelt hat diese Anleitung mit Liedern auch auf der Homepage der Gemeinde unter kirche-kolenfeld.wir-e.de gestellt. Sogar das Kolenfelder Glockengeläut hat er eigens aufgenommen und es ist abspielbar.

Am zweiten Feiertag feiert Prädikantin Anja Thöldtau um 10.30 Uhr Gottesdienst mit der Gemeinde, Silvester Pastorin Hafermann um 18 Uhr. Am Neujahrstag um 16 Uhr leitet wieder Prädikantin Anja Thöldtau den ersten Gottesdienst im Neuen Jahr. Es wird in diesem Jahr keine Winterkirche im Gemeindehaus geben, sondern alle folgenden Gottesdienste werden in der Kirche, dann wieder ohne Anmeldung, gefeiert.

Corvinus arbeitet mit Großleinwand

Die Reihe der Gottesdienste in der Kirchengemeinde Corvinus beginnt an Heiligabend um 15.30 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst auf dem Parkplatz vor der Kirche. Das Krippenspiel wird von einer Großleinwand übertragen. Wenn es wegen der Besucherzahlen erforderlich ist, gibt es ein zweites Krippenspiel um 16.30 Uhr. Die Christnacht wird um 23 Uhr in der Kirche gefeiert. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Musik in der Kirche ausgerichtet, am zweiten Feiertag beginnt der Gottesdienst wie gewohnt in der Kirche.

Auch in der Corvinusgemeinde laufen die Weihnachtsgottesdienste anders als sonst. Quelle: Christiane Wortmann

An Silvester lädt die Corvinusgemeinde für 17 Uhr zu einem Gottesdienst ein und an Neujahr für 18 Uhr. Für die Gottesdienste an Heiligabend ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr unter Telefon (0 50 31) 7 22 22 möglich. Anmeldungen sind nach einer Mail an kg.corvinus.wunstorf@evlka.de oder im Internet möglich: corvinus.gottesdienst-besuchen.de. Angegeben werden muss die Personenzahl mit Namen und Telefonnummer. Gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze zur Verfügung stehen, wird nach dem Eingang entschieden

Von Kathrin Götze, Anke Lütjens und Sven Sokoll