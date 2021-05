Wunstorf

Restaurants sind seit knapp einem halben Jahr geschlossen. Viele Wirte halten sich seitdem mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice über Wasser. Ab Donnerstag dürfen sie zumindest ihre Außengastronomie wieder öffnen.

El Paso: Test vor Ort möglich

Bis dahin gibt es noch reichlich Arbeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Geschirr, Tische und Stühle säubern. Auf der Terrasse vom El Paso in Luthe wird auch noch kräftig Unkraut gezupft. Das Team serviert ab Donnerstag, 20. Mai, täglich außer montags, von 17 bis 21 Uhr, mexikanische Speisen. Wer nicht geimpft oder genesen ist oder das negative Ergebnis eines Testzentrums vorlegen kann, hat die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen.

Strandterrassen suchen Küchenkräfte

Bei den Strandterrassen in Steinhude befindet sich im Wintergarten ein Testzentrum. Noch gebe es Probleme, die Ergebnisse direkt an die Luca-App weiterzuleiten, berichtet Thomas Lampe, Inhaber der Strandterrassen. Obwohl sich einige Angestellte zu Testmitarbeitenden haben schulen lassen, fehle es nicht an Servicekräften. Bedarf bestünde hingegen noch in der Küche.

Die Gäste können ab Donnerstag täglich zwischen 11 bis 19 Uhr aus einem zunächst reduzierten Speisenangebot auswählen. „Wir legen klein los“, sagt Lampe. Der bürokratische Aufwand, bis der Gast endlich seinen Kaffee auf dem Tisch habe, sei groß. Bevor er Platz nehmen kann, muss er zunächst seinen Personalausweis vorzeigen. Beim Kassieren wird sich dann zeigen, ob das neue Kassensystem die Feuertaufe besteht. Die Strandterrassen mussten ihres umstellen, da ab 1. Januar 2021 eine Technische Sicherheitseinrichtung, ein Sicherheitsmodul in elektronischen Registrierkassen gegen Steuerhinterziehung, erforderlich sei.

Zum Alten Fritz: Gastronom wartet auf besseres Wetter

Für das Bürgerhaus Zum alten Fritz in Blumenau lohnt sich eine Öffnung der Außengastronomie nicht. „Ich darf maximal fünf Tische hinstellen“, sagt Matthias Kuhlmann. Er möchte sein Lokal erst öffnen, wenn das Wetter verlässlich mitspielt oder die Gäste auch drinnen bedient werden können. So lange kämpfe er weiter ums Überleben. Seine Mitarbeiterin biete inzwischen vormittags Fußpflege an und arbeite nachmittags bei ihm. Sie dürfte nicht die einzige sein, die sich während des Lockdown eine andere Beschäftigung gesucht haben. „Vielen Gastronomen werden Leute fehlen“, ist sich Kuhlmann sicher.

Sorrento könnte Pfingsten öffnen

Bevor Flurim Panik sein Sorrento in Luthe öffnet, will er am Wochenende erst einmal ganz genau die Auflagen studieren. Wenn er diese erfüllen kann, dann stünde einer Wiedereröffnung ab Pfingsten nichts entgegen.

Schweers-Harms-Fischerhus in Steinhude kündigt den Neustart seiner Außengastronomie für Donnerstag, 20. Mai, auf seiner Homepage an. Das Gasthaus Kuckuck freut sich ab Mittwoch, 2. Juni, wieder auf Gäste.

Ihr Restaurant macht auch demnächst wieder auf? Dann schicken Sie uns eine Mail an wunstorf@haz.de oder rufen Sie uns unter Telefon (0 50 31) 77 90 14 an.

Von Rita Nandy