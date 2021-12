Wunstorf - So schön leuchtet es in Gärten und an Hausfassaden in Luthe

Es funkelt überall in den Gärten, an Balkonen und Häuserfassaden. Dies zeigt sich bei einem Spaziergang im Dunkeln durch Wunstorf-Luthe. Schicken Sie uns Bilder von Ihrer beleuchteten Außendekoration.