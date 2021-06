Wunstorf

Kinder und Jugendliche dürfen sich wieder auf jede Menge Spaß und Abenteuer in den Sommerferien freuen. Das gilt sogar erstmals für die gesamten sechs Wochen. Die Mädchen und Jungen hätten in der Corona-Zeit schon genügend gelitten, sagt Dani Marchthaler, Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums Der Bau-Hof. Das Team hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Für einige Angebote sind Anmeldungen erforderlich. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Kosten liegen zwischen 2 und 7 Euro. Wer möchte, kann aber auch einfach zu den Öffnungszeiten vorbeischauen und sich austoben.

Drei Tage Abenteuer im Wald

Los geht es am Donnerstag, 22. Juli, mit einer Fahrradschatzsuche für Sechs- bis Achtjährige. Die Älteren, ab zehn Jahre, können drei Tage Abenteuer im Wald erleben. Kleine Künstler stellen Naturfarben her und probieren den Blaudruck aus. Für Sonnabend, 24. Juli, steht von 10 bis 17 Uhr ein BMX-Grundkurs auf dem Programm. Die Teilnehmenden müssen mindestens zehn Jahre alt sei.

Kinder und Eltern klettern gemeinsam

Am Dienstag, 27. Juli, unternehmen Reiterinnen und Reiter eine Schnitzeljagd auf Ponys. Einen Tag später gibt es für Jungs ein spezielles Reitangebot. Für Donnerstag, 29. Juli, ist ein Ausflug zur Schmetterlingsfarm nach Steinhude geplant. Am Dienstag, 3. August, wird im Seilgarten geklettert. Am Sonnabend, 7. August, dürfen Eltern mit ihren Kindern Geschicklichkeit und Mut beim Klettern beweisen. „Auf den Bau-Hof, fertig, los!“ heißt es vom 17. bis 21. Juli sowie 24. bis 28. August. Von 12 bis 18 Uhr wird unter anderem gewerkelt, gekocht und aus Alt Neu gemacht.

Für Hüttenbau mit Stock- und Pfannenbrotbacken, Baumklettern und die Teilnahme an Bewegungsspielen ist keine Anmeldung erforderlich.

Nur telefonische Anmeldung möglich

Das komplette Programm ist auf der Homepage des Bau-Hofs unter www.derbau-hof.de zu finden. Eine Anmeldung ist ausschließlich telefonisch unter (05031) 74076 möglich. Das Telefon ist dafür am Dienstag, 29. Juni, 17 bis 19 Uhr, Donnerstag, 1. Juli, 9 bis 12 Uhr, sowie dienstags, 6. und 13. Juli, 16 bis 17 Uhr, besetzt.

Es gibt sogar ein Zeitungsteam in Bauhausen: Nicolas (von links), Este und Ahmad. Quelle: Marleen Gaida (Archiv)

Dorfspiel Bauhausen in der dritten Ferienwoche

Für das Dorfspiel Bauhausen ist eine gesonderte Anmeldung ausschließlich auf dem Bau-Hof erforderlich. In der dritten Ferienwoche, 9. bis 13. August, verwandelt sich die Einrichtung täglich von 9 bis 17 Uhr wieder in eine eigene Stadt, unter anderem mit einem Bürgerbüro, Post, Zeitungsredaktion und Arbeitsagentur. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Integrationsbedarf oder besonderen Schwierigkeiten.

Von Rita Nandy