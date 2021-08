Wunstorf

Mit persönlicher Ausrüstung auf dem Rücken und der griffbereiten Landkarte am Rucksack, erreichten 30 Pfadfinder vom Wunstorfer Stamm St. Georg ihr Ziel: das Sommerlager auf dem Grundstück vom Kanuklub in Stolzenau. Dafür mussten sie zunächst eine 40 Kilometer lange Wanderung in mehreren Etappen zurücklegen – die Jüngsten mit dem Fahrrad.

„Wir haben eine sehr lange Corona-Zeit mit virtuellen Gruppenstunden hinter uns. Jetzt ist es höchste Zeit, dass die Kinder, Jugendlichen und auch die Gruppenleiter wieder echte Gemeinschaftserfahrungen auftanken können“, sagt Elternvertreter Dirk Neuber erfreut vor dem Start. Niemanden störte es daher, dass gleich in der ersten Zwischenübernachtung ein Starkregen die eigene Schlafstelle bedrohte und die Pfadfinder Unterschlupf in einer Scheune suchen mussten. „Auf der Wanderung wurden wir auf den Bauernhöfen in Rehburg, und Winzlar immer wieder herzlich und hilfsbereit aufgenommen“, sagt Stammesleiter Florian Soot.

Die Weser wird zum Treffpunkt

Eine Leitergruppe errichtete indes die Zeltstadt und die Lagerküche, in der Alexander Koch als erfahrener Pfadfinder für die Verpflegung sorgte. „Die Weser am Lagerplatz wurde für alle immer wieder zum erfrischenden und abwechslungsreichen Treffpunkt. Unser Programm haben wir bewusst flexibel gehalten. Es sollte die Begegnungen der Jugendlichen untereinander und das Relaxen im Vordergrund stehen“, erklärt Soot.

Alle seien sehr glücklich darüber, dass das traditionelle Sommerlager trotz Coronapandemie „endlich wieder stattfinden konnte“. Diese Grundeinstellung habe sicherlich zu einem besonderen Interesse an den Workshopangeboten im kreativen und sportlichen Bereich geführt. Zu den begehrtesten gehörten die gemeinsame Kanutour über eine Distanz von 20 Kilometern sowie das Lernen der Sportart Stand-Up-Paddling.

Pfadfinder sind gemeinsam mit dem Kanu unterwegs. Quelle: Privat

Vier Dörfer konkurrieren

Nicht minder spannend war ein Planspiel zum Thema Holz. Die Teilnehmer, in vier Gruppen und somit als Bewohner von vier Dörfern aufgeteilt, sollten einen gemeinsamen Wald so bewirtschaften, dass jedes Dorf den Eigenbedarf auch künftig decken kann. Bei allen Aktivitäten wurden die Teilnehmenden stets auf Corona getestet.

Nächtliche Fackelwanderung entlang der Weser. Quelle: Privat

Zahlreiche Erlebnishöhepunkte wie nächtliche Fackelwanderung, das Nachtbaden im Schein der Feuerschale, die Aufnahme neuer Pfadfinder und Gruppenleiter, ein Lagergottesdienst und eine spontanen „Lagerhochzeit“ rundeten das Gemeinschaftserlebnis und somit das Ziel des einwöchigen Sommerlagers ab. Es gibt dem Pfadfinderstamm den richtigen Schwung, um das 70-jährige Bestehen des Pfadfinderstammes Sankt Georg für das nächste Jahr vorzubereiten.

Von Winfried Gburek