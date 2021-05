Wunstorf

Ihre musikalischen Ideen wollte sie einmal komplett selbst umsetzen können. Das ist der Wunstorfer Sängerin Laura Voce bei fünf Songs mit deutschsprachigem Soulpop und RnB gelungen, die sie in der nächsten Zeit veröffentlichen will. Seit dem 30. April ist nun bereits „Jede Nacht“ als Video zu sehen.

Schon mit drei Jahren stand sie zum ersten Mal auf der Bühne und hat festgestellt, dass die Musik ihr Leben ist. 2014 hat Laura Voce ihre erste Single veröffentlicht und hat in der folgenden Zeit mit unterschiedlichen Partnern zusammengearbeitet. „Seit letztem Jahr produziere ich meine Musik selbst. Noch mehr als das: Ich mache wirklich alles alleine: Writing, Producing, Mix/Master, Video- & Artworkproduktion, bis hin zur Vermarktung“, schreibt sie.

Sie will alle Facetten beherrschen

Sie hat nicht vor, auf Dauer Einzelkämpferin zu bleiben, will aber ihr Fach in vollem Umfang beherrschen. „Es gibt einem als Frau in der Musikbranche auch eine gewisse Identität, ein Auftreten, ein Standing.“ Sie glaubt, dass sie so auch künftig mit anderen Produzenten schneller eine gemeinsame Sprache findet.

„Wenn ich einen Song schreibe, habe ich auch sofort im Kopf, wie ich das Musikvideo gestalten möchte“, berichtet Voce. Mit umfangreichen eigenen Erfahrungen kann sie sich später auch mit Videoproduzenten professioneller Abstimmen, glaubt sie. „Ich freu mich auf die Zeit, in der ich wieder mit Menschen gemeinsam an Zielen arbeite, denn ich bin fest davon überzeugt, dass man nur zusammen in einem Team wirklich weit kommen kann und genau da will ich hin.“

Von Sven Sokoll