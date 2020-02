Wunstorf

28 Fragen von Bürgern in 90 Minuten: Das alles hat Carola Reimann ( SPD), Niedersachsens Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, im Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof beantwortet. Sie folgte der Einladung der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus ( SPD) in der Veranstaltungsreihe „Auf ein Wort“. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Pflege, Ärzteversorgung und Kinderarmut.

Ausbildung in Pflege attraktiver machen

Besucher nutzten die Möglichkeit, ihre Fragen auf Karten zu notieren – Osigus moderierte. Um den Personalmangel in der Pflege zu beheben und Auszubildende zu motivieren, sieht Reimann einen Katalog an Maßnahmen vor. Dazu zählen vor allem tarifliche Bezahlung der Pflegekräfte und verlässliche Arbeitsbedingungen. Auch die Kurzzeitpflege solle gestärkt werden. Präventive Hausbesuche von Beratern könnten laut Reimann dazu führen, dass Senioren länger selbstbestimmt leben können. Die Ausbildung ist künftig fachübergreifend, und auch ein akademischer Weg ist möglich.

Mehr Plätze für Medizinstudenten

„Wir bekommen kein Personal“, beklagte Bernd Golec vom Haus Sonneneck in Großenheidorn. „Wenn ich mir Pfleger aus dem Ausland hole, dann dauert die Anerkennung als Fachkraft zu lange.“ Reimann verwies auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass zum 1. März gelten soll. „Um dem Facharztmangel vor allem in ländlichen Regionen zu begegnen, stellt das Land unter anderem mehr Plätze für Studenten an den Universitäten zur Verfügung“, sagte Reimann. Ein weiteres Modell seien Kooperationen wie zwischen Arzt und Pflegedienst sowie Arzt und Rettungsdienst.

„Jedes fünfte Kind in Niedersachsen ist von Armut bedroht“, betonte die Ministerin. Daher setzt sie sich vehement für die Kindergrundsicherung ein, bei der verschiedene soziale Leistungen zusammengefasst werden. „Eine Arbeitsgruppe der Länder arbeitet daran“, sagte Reimann. Außerdem soll es ein Gesetz für inklusive Kinder- und Jugendpflege geben.

Von Anke Lütjens