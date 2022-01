Steinhude

Sie hat es geschafft: Im dritten Anlauf ist Christiane Schweer (CDU) Ortsbürgermeisterin von Steinhude geworden und kann sich nun mit der Redaktion zu einem Ortsspaziergang in dieser Funktion treffen. Als Treffpunkt hat sie den Strandterrassen-Platz vorgeschlagen, wo sich schnell zeigt, dass sie jetzt Kummerkasten für viele unterschiedliche Nöte geworden ist. So spricht Gastronom Karl-Heinz Lampe von den Strandterrassen sie darauf an, dass die neuen Bäume auf dem städtischen Teil nach seiner Auffassung nicht den notwendigen Abstand von seiner Grundstücksgrenze einhalten.

„Ich werde das noch mal prüfen lassen“, sagt Schweer – ein Satz den sie in den nächsten Jahren wohl regelmäßig sagen wird. Ihr ist zwar wichtig, alle Dinge, die an sie herangetragen werden, ernst zu nehmen und weiterzuverfolgen. „Ich habe auch schon eine lange To-do-Liste. Aber hexen kann ich auch nicht, wenn zum Beispiel Gesetze etwas nicht zulassen.“

Mit Gastronom Karl-Heinz Lampe misst Christiane Schweer, wie weit die neuen Bäume auf dem Strandterrassenplatz von der Grundstücksgrenze stehen. Quelle: Sven Sokoll

Den umgebauten Platz an den Strandterrassen sieht sie jetzt gut auf der Zielgeraden. „Das Wasserspiel finde ich ganz toll.“ Auf dem Weg an der Meerstraße entlang fällt der Blick auf das freie Grundstück zwischen Strandterrassen- und Bruchdamm-Parkplatz, das für eine Hotelentwicklung vorgesehen ist. Dabei sei jetzt aber noch ein umfangreiches Planverfahren notwendig, das auch für den Bereich mit dem Minigolfplatz Auswirkungen haben kann.

Schulzentrum wird große Aufgabe

Wir gehen über das Gelände des früheren Schulzentrums, das sich in den nächsten Jahren stärker zu einem Sport- und Freizeitbereich entwickeln soll. „Es ist schön, dass wir hier für die Steinhuder etwas entwickeln können. Wichtig ist dabei, dass wir hier mit viel Grün auch eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen.“ Damit von vornherein ein ausgewogenes Konzept entstehen kann, will sie dafür einen Arbeitskreis einsetzen. Um die Sache zu finanzieren, hält sie für das bisherige Sportplatzareal am Fuhrenweg eigentlich nur einen Verkauf als Bauland für machbar.

Die Neugestaltung des früheren Schulzentrums wird eine der größten Aufgaben der nächsten Jahre. Quelle: Sven Sokoll

Auf dem Bruchdamm-Parkplatz sprechen wir darüber, dass die Verkehrsprobleme in Steinhude stark auf der Agenda stehen. Große Hoffnung setzt sie auf das Stadtexperiment in diesem Jahr. „Ich glaube aber, dass kein Weg daran vorbeiführt, am Ortsrand weitere Parkflächen zu schaffen. Wo, hängt leider vor allem von der Bereitschaft der Grundeigentümer ab.“ Sie dämpft etwas die Erwartung, im ersten Schwung gleich ein perfektes neues Verkehrskonzept umsetzen zu können. „Aber wir sind an dem Thema dran.“ Gut findet sie auch die geplante Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes. „Der Tourismus wandelt sich. Aber wir können davon profitieren, wenn wir uns daran anpassen.“

Eine Erweiterung des Wohnmobil-Parkplatzes ist für die Ortsbürgermeisterin Christiane Schweer notwendig. Quelle: Sven Sokoll

Zwei neue Wohngebiete entstehen

Wir stehen jetzt am Ortseingang an der Straße Im Sandbrinke und blicken gegenüber auf das frühere Nadoplast-Gelände. Das ist einer von zwei Bereichen am südlichen Ortsrand, wo bald neue Wohngebiete entstehen, jeweils mit einer Kita. „Die Betreuungsplätze werden wohl reichen, aber wir wollen gern prüfen, ob wir uns auch in der Grundschule auf zusätzliche Kinder einstellen müssen.“

Am Ortseingang entsteht ein neues Wohngebiet. Quelle: Sven Sokoll

Vielleicht lasse sich eine gemeinsame Lösung mit der Grundschule Großenheidorn für sie finden. Die Grundschule Steinhude ist auch die nächste, die die Stadt in den Ganztagsbetrieb überführen will. „Nachdem der Bau der Stadtschule länger dauert, wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Planung für Steinhude trotzdem bald beginnt.“

Der Ortsrat hat neun Mitglieder Als Ort am Meer hat Steinhude eine Sonderrolle im Wunstorfer Stadtgebiet. So dreht sich in der Politik viel darum, den Tourismus zu entwickeln und die Folgen der vielen Besucher für die Einwohner verträglich zu gestalten. Doch auch neue Wohngebiete mit Kitas entstehen, und die Grundschule wird in den nächsten Jahren zur Ganztagsschule. Mit 5108 Einwohnern am 1. März 2021 ist Steinhude die drittgrößte Ortschaft im Wunstorfer Stadtgebiet. Bei dieser Größe hat der Ortsrat hat neun Mitglieder, denen Christiane Schweer (CDU) jetzt vorsteht. Die vier Mitglieder der CDU-Fraktion – außerdem Marc Beutler, Christian Broer und Kerstin Schwartz-Kallendorf – hatten sich mit der FDP-Politikerin Kerstin Obladen zu einer Mehrheitsgruppe zusammengeschlossen. Obladen vertritt Schweer jetzt. Auch SPD und Grüne haben eine Gruppe gebildet und kommen mit dem früheren Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer, Walter Sternberg, Renate Ullemeyer (alle SPD) und Sarah Sheikh-Rezai (Grüne) auf vier Stimmen.

Schweer macht Urlaub in Steinhude

Auf dem Scheunenviertelplatz berichtet Schweer davon, warum sich so gern für den Ort einsetzt, in dem ihre Vorfahren schon seit Jahrhunderten ansässig sind. „Ich liebe Steinhude, ich finde es ist einer der schönsten Orte in Niedersachsen.“ Und sie glaubt, dass sie die Steinhuder auch gut versteht. Auch im Urlaub zieht es sie nicht in die Ferne, sondern sie bleibt dann auch gern in ihrer schönen Heimat, wo sie sich auch als Organistin engagiert.

Das Steinhuder Meer, das den Reiz Steinhudes ausmacht, befährt sie zwar selbst nicht mit Booten, umrundet es aber sehr gern mit dem Fahrrad. Und sie ist guter Dinge, dass ein neues Entwicklungskonzept im Zusammenspiel vieler Partner entstehen soll. „Ich hoffe, dass die Bedingungen für die Entschlammung dabei besser werden. Wir müssen aber immer aufpassen, dass nicht noch weitere Gebiete für den Naturschutz gesperrt werden.“

Von Sven Sokoll