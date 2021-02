Wunstorf

Während der Telefonate und persönlichen Gespräche bleiben die Blicke im Büro immer auf den Monitor des Computers gerichtet. Es ist Freitag, für viele fast Wochenende. Doch bei Firma Kaser trudeln jetzt die Aufträge für die neue Woche ein. Mit jeder neuen E-Mail wird die Stimmung der Eigentümer des Wunstorfer Transportunternehmens Kaser GmbH gelöster.

Seit 75 Jahren rollen die Fahrzeuge mit und ohne Stückgut aus dem historischen Stadtteil Wunstorfs vom Hof. Es ist das älteste Fuhrunternehmen, das seinen Standort in der Kernstadt beibehalten hat. Der Großvater bewirtschaftete dort zunächst eine Hofstelle mit Landwirtschaft. „Er besaß Pferde, Kühe, Schweine, Hühner und rund zehn Hektar Land. Das war nicht viel, aber man kam damit aus“, beschreibt Kurt Kaser den Ursprung des Unternehmens, das inzwischen von seinem Sohn Stefan geführt wird.

Stückgut vom Bahnhof war der Start

Dann habe sein Vater Baumaterialien aus den Zügen am Wunstorfer Bahnhof entladen und mit Pferdefuhrwerken zu den Kunden gefahren. „Mit diesem Stückgut begann die Unternehmensgeschichte des Landwirts Wilhelm Kaser als Fuhrunternehmer in der damaligen Mühlenstraße“, berichtet Inhaber Kurt Kaser.

Dass die Gebäude auf dem Betriebsgrundstück einst landwirtschaftlich genutzt wurden, ist noch zu erkennen. „Irgendwann wurden sie zu klein“, erklärt Geschäftsführer Stefan Kaser. Die Gebäude seien ausgebaut worden, zusätzlich wurden neue errichtet, „je nach den Anforderungen der Lkw“, ergänzt Kaser und zeigt auf eine alte Tankzapfsäule in der Fahrzeughalle: „Die Zeiten, in denen wir auch selbst unseren Treibstoff vorhalten konnten, sind lange vorbei.“

Die eigene Zapfsäule in der Fahrzeughalle gehört der Vergangenheit an: Geschäftsführer Stefan Kaser zeigt ein Relikt aus alten Zeiten. Quelle: Winfried Gburek

Mit Zugmaschine aus dem Krieg gekommen

Als der Krieg kam, habe die Familie ihre ganze Hoffnung drauf gesetzt, dass der Vater gesund zurückkehrte, berichtet Kurt Kaser. „Und er kam zurück. Aber nicht allein. Er hatte unterwegs eine alte Zugmaschine übernommen. Damals eine kostbare Grundlage für den Neuanfang.“

Mit einer Zugmaschine aus Kriegsbeständen und einem Anhänger wurde das Transportunternehmen Kaser 1945 gegründet: Hier ist das Gespann an Kreuzung Hindenburgstraße/Südstraße in Wunstorf zu sehen. Quelle: Winfried Gburek (Repro)

Zunächst galt es, vor allem Zuckerrüben bis ins Umland von Nienburg zu transportieren. Es folgten Auftragsumzüge, bei denen auch der Sohn mit anpacken musste. So kam Kurt Kaser mehr und mehr mit ins Geschäft, das er schließlich vom Vater übernahm. Mit Aufträgen von Wunstorfer Unternehmen, wie etwa der Fulgurit, vergrößerte sich das Auftragsvolumen. Als dort die Produktion endete, weil asbesthaltige Baustoffe verboten wurden, mussten das Unternehmen neue Auftraggeber finden. Batterietransporte für die Firma Varta in Hannover und weitere Saisonaufträge aus Stadt und Umland folgten.

Neuer Chef denkt nicht an einen Umzug

Inzwischen ist die Geschäftsführung erneut auf den Sohn übergegangen. Stefan Kaser lenkt jetzt die Geschicke des Transportunternehmens mit sieben Sattelzügen. Ein anderer Standort kommt für ihn und die Familie nicht in Betracht. „Schon gar nicht die grüne Wiese vor der Stadt“, betont er. Das habe nichts mit Nostalgie zu tun. Am Stammsitz könne die Familie auf eigenem Grund arbeiten und leben, das sei ideal.

Lesen Sie auch Wunstorf: Besucher besichtigen Bauprojekt Mühlenaue

Er sei froh über den Standort mit familiärer Tradition in Wunstorfs Innenstadt. Bei allen betrieblichen Abläufen muss er Rücksicht auf die Nachbarn nehmen, was aber auch umgekehrt gut funktioniert. „Alles lässt sich immer wieder regeln.“ Schon im Mittelalter gab es in diesem Stadtteil Fuhrleute, vor allem am sogenannten Westende, dem auslaufenden Teil der Langen Straße in Richtung Westen, zu dem auch der Standort der Spedition Kaser, An der Wassermühle, gehört.

Gemeinsam lenken sie die Geschicke des Familienunternehmens: Inhaber Kurt Kaser (links), Ehefrau Heike Kaser sowie Sohn und Geschäftsführer Stefan Kaser. Quelle: Winfried Gburek

Fahrer bleiben lange dabei

„Das ganze Unternehmen war und ist Familiensache“, betont der junge Geschäftsführer. Das wissen auch die Angestellten zu schätzen. Die meisten Kraftfahrer arbeiten seit vielen Jahren im Unternehmen, allen voran Hartmut Luckner. Seit 50 Jahren fährt er für das Unternehmen Kaser. „In all den Jahren war er nur einmal krank“, fügt Firmeninhaber Kurt Kaser begeistert an. „Die Kraftfahrer wollen nicht nur eine Nummer im Betrieb sein, wie es häufig in Unternehmen der Fall ist. Ein Wunsch, dem wir gerne folgen“, stellt der Geschäftsführer klar. „Auch im Lkw, ihrem Arbeitsplatz, wollen sie sich wohlfühlen.“ In ihm müssen die sechs Fahrer und der Ersatzfahrer schließlich viel Zeit verbringen. „So bekommen sie bei der Einrichtung auch Mitspracherecht.“

Für die Organisation der Aufträge, vor allem Sammelguttransporte zwischen dem Ruhrgebiet und Wunstorf, sorgten „an erster Stelle“ Mutter Heike Kaser und Schwester Jenny Reinhardt im Büro, betont Stefan Kaser. Dabei fällt sein Blick schon wieder auf seinen Monitor, auf die neuen Auftragseingänge.

Von Winfried Gburek