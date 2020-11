Wunstorf

Beim Bau einer neuer Kita an der Portlandstraße bekommt die Stadt Gegenwind. Die Merkur-Kette befürchtet negative Konsequenzen für ihren Spielhallenstandort und geht deswegen rechtlich gegen den Neubau vor. „Grundsätzlich haben wir bestimmt nichts gegen Kitas“, betonte Mario Hoffmeister, Sprecher der Unternehmensgruppe Gauselmann aus Espelkamp, die die Spielhalle betreibt. „Wir sind dazu aber gezwungen, weil wir uns sonst ins eigene Fleisch schneiden würden.“

Nach dem verschärften Glücksspielgesetz des Landes müssen Spielhallen Mindestabstände zueinander einhalten, und an der Straße existiert schon eine weitere Einrichtung. Wenn die Konzessionen verlängert werden müssen, ist dabei neuerdings auch ein Entscheidungskriterium, ob einer der konkurrierenden Standorte an einer Einrichtung liegt, die regelmäßig Kinder und Jugendliche besuchen. Der Betreiber der Spielhalle befürchtet, dass sich dann die Kita negativ auswirken kann.„Wegen der Verschärfung haben wir schon einige Standorte verloren“, berichtete Hoffmeister.

Bauarbeiten laufen weiter

Das Unternehmen hatte im Frühjahr gegen die Baugenehmigung einen Widerspruch eingelegt, den die Stadt aber zurückgewiesen hat. Vor einigen Tagen hat der Investor mit den Gründungsarbeiten auf dem Grundstück zwischen dem Fitnessstudio Injoy und dem Autohaus Möller begonnen. Jetzt ist auch die Klage beim Verwaltungsgericht Hannover eingegangen. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Dienstag dem Verwaltungsausschuss mitgeteilt. „Natürlich stehen dem Kläger diese Rechtsmittel zu, aber Verständnis habe ich dafür nicht“, sagte Eberhardt. Es sei wohl nicht zu erwarten, dass Kita-Kinder in Spielhallen gehen.

Das Unternehmen setzt jetzt darauf, sich von den zuständigen Behörden vielleicht einen Bestandsschutz bescheinigen lassen zu können und könnte die Klage dann fallen lassen. „Wir sind auf jeden Fall immer gesprächsbereit“, betonte Gauselmann-Sprecher Hoffmeister.

Da kein Eilantrag gestellt worden ist, können die Bauarbeiten vorerst weitergehen. Wenn die Kläger Erfolg haben, müsste die Stadt möglicherweise später eine andere Nutzung für den Neubau finden. Allerdings handelt es sich bei dem Projekt auch nicht um die erste Kita an der Straße. Ein Stück weiter betreiben die Johanniter bereits seit 2013 ihre Kita Zwergenwelt.

Stadt braucht Kita-Plätze

Wegen der steigenden Nachfrage ist die Stadt dringend auf neue Kita-Gruppen angewiesen. An der Portlandstraße will sie in insgesamt sechs Gruppen 63 Plätze für Kinder im Kindergartenalter und 51 Krippenplätze schaffen. Eine der Gruppen ist als Integrationsgruppe ausgelegt. Die Kinder werden in der Regel zwischen 8 und 16 Uhr betreut, im Früh- und Spätdienst jeweils eine Stunde darüber hinaus.

Die Johanniter stehen als künftiger Betreiber fest, die die Einrichtung nach den bisherigen Planungen wahrscheinlich im August nächsten Jahres eröffnen werden. Der Vertrag läuft zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren. In der Kernstadt soll im nächsten Jahr auch die nahe AWO-Kita an der Sorsumer Straße öffnen.

Eine weitere Möglichkeit, vorübergehend an einem anderen Standort noch neue Plätze zu schaffen, wären Container, wie sie gerade zum Beispiel in Klein Heidorn an gleich zwei Stellen genutzt werden.

Von Sven Sokoll