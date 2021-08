Wunstorf

Von dieser Anschaffung profitieren beide Seiten, die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser sowie die Sponsoren. Für ihre Fahrten im Auftrag der Heimbewohnerinnen und -bewohner können die Mitarbeitenden künftig ein neues Fahrzeug nutzen. Eine Werbung auf dem Auto zeigt, wer den Kauf ermöglicht hat.

Lokale Firmen unterstützen Autokauf

Marcel Graf, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter der Wunstorfer Häuser, freute sich bei einem kleinen Empfang für die Unterstützer darüber, dass sich so viele lokale Firmen gefunden haben. „Das Auto hat für Sie einen großen Werbeeffekt“, verspricht Graf. An mehreren Tagen in der Woche seien die Mitarbeitenden vom Haus am Bürgerpark und vom Haus Johannes unterwegs, um Krankenkassenkarten bei Ärztinnen und Ärzten abzugeben, Rezepte in Apotheken abzuholen oder zum Facharzt zu fahren.

Spatenstich für Anbau für Anfang 2022 geplant

Bis neue Bewohnerinnen und Bewohner in den geplanten Anbau am Haus am Bürgerpark einziehen können, wird es noch dauern. Gerade habe es ein Gespräch mit dem Architekten gegeben, der die Kosten neu berechnen wird, berichtet Graf auf Nachfrage unserer Zeitung. Die ursprünglich kalkulierten rund 2,5 Millionen Euro seien angesichts der Preissteigerung allerdings nicht zu halten. Er hofft auf einen Baubeginn Anfang 2022.

Von Rita Nandy