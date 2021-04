Wunstorf

Der Marienmonat Mai weckt bei Künstlerin Siglind-Ursula Kolter besondere Erinnerungen. Ihr sind die lebendigen Maiandachten der katholischen Jugend von St. Bonifatius in der Nachkriegszeit im Gedächtnis geblieben. „Damals waren die Maiandachten der schlesischen Katholiken für Jung und Alt eine wichtige Andachtsform kirchlicher Identität und Zusammengehörigkeit“, erinnert sich die Wunstorfer Künstlerin. Maiandachten und Tanz in den Mai haben damals untrennbar zusammengehört.

Pfarrer spendet sakralen Segen

In Anlehnung an traditionelle Elemente erklingen am Sonntag, 2. Mai, beim Gottesdienst schlesische Marienlieder. Die musikalische Gestaltung übernehmen Marielis Kretschmann (Flöte), die Violinistinnen Maria Kretschmann und Clara Vollmer-Barbosa sowie Anja Wiese (Sopran). Ebenso gehören zur Maiandacht die Aussetzung des Allerheiligsten sowie ein eucharistischer Segen durch Pfarrer Andreas Körner.

Die Andacht beginnt um 15 Uhr an der geschmückten Marienskulptur im Garten der kirchlichen Seniorenwohnanlage, Barnestraße 93. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Bei Regen findet die Veranstaltung in der St.-Bonifatius-Kirche, Hindenburgstraße 17, statt.

Von Rita Nandy