Bokeloh

Die Stadt Wunstorf sucht noch einige ehrenamtliche Unterstützer für die Hausaufgabenhilfe. Alle Interessierten sind zum Kennenlernen eingeladen, wenn sich die Gruppe der Ehrenamtlichen zu ihrer nächsten Besprechung trifft. Das Treffen beginnt am Dienstag, 7. Januar, um 18 Uhr in den Jugendräumen in der Grundschule Bokeloh, Am Eichkamp 8. Teilnehmer sollten die Außentreppe benutzen. Weitere Auskünfte erteilt Carolin Arlt von der Stadtverwaltung unter Telefon (05031) 101375 oder nach einer E-Mail an carolin.arlt@wunstorf.de.

Schülern bei Schularbeiten helfen

Seit mehr als acht Jahren bieten Ehrenamtliche für Grundschulkinder in Bokeloh eine Hausaufgabenhilfe an. Diese findet neben weiteren Angeboten der städtischen Jugendpflege in den Jugendräumen im Butteramt statt, die in der Grundschule untergebracht sind. Die Idee der Hausaufgabenhilfe ist es, Schüler regelmäßig montags und mittwochs jeweils von 14 bis 15 Uhr bei ihren Schularbeiten zu unterstützen.

Jeder kann sich einbringen

Hierbei hat sich im Laufe der Jahre ein Pool aus Ehrenamtlichen gebildet, mit dem es gelingt, das Angebot regelmäßig anbieten zu können. Den einzelnen Ehrenamtlichen ist es dabei möglich, sich passend nach dem persönlichen Terminkalender einzubringen. Für diesen „Ehrenamtlichen-Pool“ werden aktuell weitere Interessierte gesucht, die sich in der Hausaufgabenhilfe engagieren möchten. Die städtische Jugendpflege koordiniert das Angebot. Es sind keine Vorkenntnisse im Bereich der Hausaufgabenhilfe erforderlich. Jeder hat die Möglichkeit, sich nach eigenem Wissensstand einzubringen.

Von Anke Lütjens