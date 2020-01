Wunstorf

Der Norddeutsche Rundfunk wird am Wochenende 13. und 14. Juni mit seinem Landpartie-Fest an den Steinhuder Strandterrassen zu Gast sein. Die Organisation dafür ist mit einer ersten Planungsrunde angelaufen. Und auch die Stadt hat eine Entscheidung dazu getroffen: Sie will die Landpartie am Sonnabend mit ihrem Neubürgerempfang verbinden, der eigentlich für das Wochenende danach geplant war. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsausschuss mitgeteilt.

Ein willkommener Anlass

Damit würden die Mitarbeiter auch nicht an zwei Wochenenden gefordert. „Ich wollte den Empfang ohnehin einmal überarbeiten, jetzt haben wir einen Anlass dafür. Ich glaube, das wird eine runde Sache“, sagte Eberhardt. Bislang empfängt die Stadt ihre neuen Einwohner immer gleichzeitig mit dem Matjesfest der Lions im Rathausinnenhof.

