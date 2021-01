Wunstorf

Die Stadt Wunstorf organisiert gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum Bau-Hof auch 2021 eine verlässliche Ferienbetreuung. Das Angebot können vorrangig berufstätige Eltern mit Kindern im Grundschulalter in Anspruch nehmen. Die Anmeldeunterlagen können Sorgeberechtigte ab Montag, 4. Januar, bei der Jugendpflege der Stadtverwaltung per E-Mail an jugendpflege@wunstorf.de oder telefonisch unter (0 50 31) 10 13 77 anfordern. Sie müssen den gewünschten Betreuungszeitraum, Namen, Geburtsdatum und Adresse des Kindes angeben. Eine Anmeldung ist bis drei Wochen vor Beginn des jeweiligen ersten Ferientages möglich. Danach werden Restplätze auch an Eltern von Fünft- und Sechstklässlern vergeben.

Bis zu drei Wochen Betreuung in den Sommerferien

In den Osterferien ist eine Betreuung von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, möglich. In den Sommerferien findet sie in den ersten drei Ferienwochen jeweils montags bis freitags statt: vom 26. bis 30. Juli, vom 2. bis 6. August sowie vom 9. bis 13. August. Für die Herbstferien gilt das Angebot an beiden Wochen, 18. bis 22. Oktober, und 25. bis 29. Oktober. Die Kinder werden jeweils von 7.45 bis 14 Uhr betreut.

Das Ferienprogramm kostet pro Kind und Woche 60 Euro, für die vier Tage in den Osterferien 48 Euro. Geringverdiener sowie Berechtigte für das Bildungs- und Teilnahmepaket können einen Zuschuss beantragen. Das Mittagessen ist im Preis enthalten.

Bau-Hof bietet verschiedene Aktivitäten

Das Team des Bau-Hofs habe sich wieder allerlei Spiel- und Kreativangebote für die Ferienzeit einfallen lassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu gehören verschiedene Aktivitäten mit Tieren, Hüttenbau, Programm in der Kreativwerkstatt sowie in der Kletterhalle. Das Angebot ist in den Oster- und Herbstferien auf eine Teilnehmerzahl von 30 Kindern, in den Sommerferien auf 40 Kinder begrenzt.

Corona-Pandemie könnte Pläne ändern

Die Stadt weist darauf hin, dass sich das Angebot je nach Entwicklung der Corona-Infektionslage ändern kann. Sollte eine Betreuung in größeren Gruppen nicht möglich sein, werde nach Alternativen gesucht. Weitere Informationen zur Ferienbetreuung sind im Internet auf den Seiten des Bau-Hofs und der Jugendpflege zu finden.

Von Rita Nandy