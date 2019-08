Bokeloh/Mesmerode

Das Planfeststellungsverfahren für den weiteren Betrieb der Rekal-Anlage wird in den nächsten Wochen auch die politischen Gremien in Wunstorf beschäftigen. Zunächst werden Vertreter von K+S in einer gemeinsamen Ortsratssitzung für Bokeloh und Mesmerode am Donnerstag, 29. August, die Pläne vorstellen. Dann sollen die Gremien die Stellungnahme der Stadt beraten, für die ein Entwurf vorliegt.

Die Rekal-Anlage verarbeitet Schlacken aus der Aluminium-Industrie. Ein Substrat, das dabei entsteht, nutzt der Konzern schon seit einigen Jahren, um seine Rückstandshalde abzudecken. Dieser Prozess wird aber noch rund 15 Jahre in Anspruch nehmen, deshalb soll die Rekal-Anlage mit ihren 50 Beschäftigten auch ohne die Kaliproduktion am Standort weiter betrieben werden.

Lastwagen liefern an

Nach dem Antrag beim Landesamt für Bergbau sollen im Jahr 120.000 Tonnen Salzschlacke verarbeitet werden, sodass daraus 9000 Tonnen Aluminiumgranulat, 18.000 Tonnen Kaliumchlorid und 50.000 Tonnen Ammoniumsulfat gewonnen werden können. Die Rückstände daraus werden mit Kraftwerksaschen vermischt, sodass damit ein Volumen von insgesamt 167.000 Tonnen auf die Halde gebracht werden kann. Die Anlieferung soll mit jeweils etwa 30 Lastwagen-Fahrten werktags zwischen 6 und 22 Uhr erfolgen, während die Anlage rund um die Uhr im Betrieb ist.

Die Stadt erinnert daran, dass in einer Antragskonferenz im April 2017 als Bedenken unter anderem geäußert wurde, dass Mensch und Umwelt durch die Emissionen der Anlage belastet werden. Das kritisiert auch eine Bokeloher Initiative. Ein weiterer Punkt war, dass diese Art der Abfallentsorgung auf jeden Fall beendet würden müsse, wenn die Halde vollständig abgedeckt sei. Außerdem kritisierten Teilnehmer der Konferenz, dass Messpunkte auf privaten Grundstücken verlegt wurden, ohne dass K+S die Gründe dafür dargelegt habe.

Stadt will Beeinträchtigungen der Bürger vermeiden

In letzer Zeit ist an die Stadt außerdem die Sorge herangetragen worden, dass ausgespülte Rückstände aus der Halde die Böden weiter versalzen würden. Die Stadtverwaltung räumt ein, dass sie schwer einschätzen kann, was an diesen Befürchtungen dran ist. Sie will aber, dass die Punkte im Verfahren transparent abgearbeitet werden. „Ziel der Stadt ist es, dass Beeinträchtigungen für die Bürger ausgeschlossen beziehungsweise auf das rechtlich zulässige Maß reduziert werden“, heißt es in der Vorlage.

In der Stellungnahme fordert die Stadt nach dem Entwurf deshalb, dass die Anlieferzeiten auf jeden Fall einzuhalten seien und das Material vielleicht teilweise über die Bahntrasse angeliefert werden könnte. Beim Schall weist sie darauf hin, dass auch die Wohnhäuser auf dem Tienberg nicht über die Grenzen hinaus belastet werden dürften. Als wichtig bezeichnet die Stadt die Forderung danach, die Salzschlackenentsorgung nicht unbegrenzt zu genehmigen, sondern an das Ende der Haldenabdeckung zu koppeln.

Die gemeinsame Sitzung der Ortsräte beginnt um 19 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule Bokeloh. Die Mesmeroder werden im Anschluss noch über den Bebauungsplan für den Neubau einer gemeinsamen Feuerwache sprechen. Im Ortsrat Bokeloh berichtet der neue Bäderbetriebe-Geschäftsführer Christoph van Bebbern über das Freibad.

Von Sven Sokoll