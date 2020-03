Wunstorf

In einem Pressegespräch haben Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und sein Büroleiter Alexander Stockum am Donnerstagnachmittag im sonst gesperrten Rathaus berichtet, wie die Stadt in den nächsten Wochen mit dem Kampf gegen das Coronavirus umgehen will. Am Donnerstag tritt mit der Gaststätten-Verfügung die letzte der neuen Allgemeinverfügungen der Region Hannover in Kraft, nach denen das öffentliche Leben deutlich eingeschränkt ist, um Kontakte der Menschen untereinander möglichst zu vermeiden.

„Bisher sind wir mit drei Fällen in Wunstorf noch relativ entspannt, aber die Lage kann sich schnell verändern“, sagte Eberhardt. Um die neuen Verbote durchzusetzen, hat die Region bei ihren Mitgliedsstädten um Amtshilfe gebeten. Das will die Stadt gemeinsam mit der Polizei umsetzen, mit der sich die Verwaltungsspitze derzeit jeden Morgen um 9 Uhr zu einem Krisenstab trifft. Während die Ordnungsabteilung das vor allem in der Woche tagsüber stichprobenartig kontrolliert, wird sich die Polizei eher abends und an den Wochenenden kümmern.

Verstöße müssen als Straftaten geahndet werden

„Wer gegen das Verbot größerer Ansammlungen verstößt, begeht sogar eine Straftat. Die Polizei und wir sind demnach verpflichtet, einzuschreiten.“ Das soll zum Beispiel bei den eigentlich gesperrten Spielplätzen aber mit Augenmaß geschehen, und in vielen Fällen zunächst nur mit Verwarnungen enden. Im Wiederholungsfall seien dann aber Anzeigen fällig.

Das Bürgertelefon nehmen die Wunstorfer schon gut an. „Oft haben sie Detailfragen zu Themen, die gerade neu sind. Viele Fragen aber auch, wo sie anderen helfen können“, sagte Stockum. Die Stadt habe aber den Eindruck, dass die gegenseitige Hilfe unter den Bürgern schon sehr gut angelaufen sei und will sich da zunächst nicht einmischen.

Sparkasse bleibt geöffnet

Die Stadtsparkasse hat sich entschlossen, mit allen Filialen geöffnet zu bleiben, um die Bargeldversorgung nicht zu gefährden. „Für die Angestellten gibt es aber neue Schutzmaßnahmen“, sagte der Bürgermeister. Er sei dankbar dafür, dass sie dazu bereit sind, wie er auch hohen Respekt dafür hat, wie sich die Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften derzeit einsetzen. Die Stadt will notfalls zum Beispiel mit den sonst bisher wenig nachgefragten Not-Kinderbetreuungsangeboten dafür sorgen, dass die Supermärkte auf jeden Fall offen bleiben können.

Eberhardt bedauert, dass auch die Steinhuder Tourismusbranche jetzt zu weiten Teilen gelähmt wird. Nach den Aktivitäten der Werbegemeinschaft für neue Online- oder Lieferangebote rief Eberhardt dazu auf, möglichst weiter bei den örtlichen Geschäftsleuten einzukaufen, um ihren wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Da die Wochenmärkte weiter bestehen bleiben, würde die Stadt es begrüßen, wenn sich auch von den Betreibern der Ladengeschäfte künftig Kaufleute daran beteiligen würden.

Politik läuft nur auf Sparflamme

Die politischen Gremiensitzungen vor Ostern sind alle abgesagt bis auf den Verwaltungsausschuss in der nächsten Woche. Möglich sei, dass dann auch noch Termine andere Gremien gestrichen werden. „Hier will aber natürlich keiner die Politik abschaffen“, betonte Eberhardt. Weil nicht absehbar ist, wie sich die Lage nach dem 18. April weiter entwickeln wird, würde er aber auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das städtische Schützenfest im Juni gefeiert werden kann.

„Das kann man alles derzeit nicht vorhersehen“, sagte Eberhardt, der in der Lage auch zu Gelassenheit und einem Schuss Optimismus rät. Jeder müsse aber selbst seinen Beitrag dazu leisten, dass sich das Virus so wenig wie möglich ausbreitet – nur so sei das Problem schnell in den Griff zu bekommen.

Von Sven Sokoll