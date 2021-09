Wunstorf

Stadtschule, Hölty-Gymnasium, neue Sporthalle im Barne-Schulzentrum: Die Stadt Wunstorf steht vor vielen Herausforderungen im Hochbau und investiert dafür Millionen. Viele Projekte befinden sich in der Prüfung, Planung oder in der Ausschreibung. „Wobei die Planung meist länger dauert als der Bau“, sagt Stadtbaurat Alexander Wollny. Sorgen bereitet ihm allerdings, dass die veranschlagten Kosten oft nicht gehalten werden können. „Die Zahlen galoppieren uns davon“, sagt Wollny im Gespräch mit dieser Zeitung. Gründe sind die steigenden Handwerker- und Materialkosten.

Sechs Millionen sind für Anbau veranschlagt

Ein großer Brocken ist die Erweiterung des Hölty-Gymnasiums am Gebäude C. Der vierstöckige Bau sieht auf vier Etagen zwölf allgemeine Unterrichtsräume, einen Fachunterrichtsraum „Darstellendes Spiel“ samt einem Nebenraum für die Requisite, zwei Büros für EDV und Sozialarbeit sowie zwei Differenzierungsräume vor. Vorgesehener Baubeginn ist im Oktober dieses Jahres.

So soll der Anbau an das Hölty-Gymnasium aussehen. Quelle: Stadt Wunstorf

Die Baugenehmigung liegt vor, eine neue Feuerwehrzufahrt ist bereits erstellt. Die Vergabeverfahren für eine Gerüsttreppe als Fluchtweg und den Abbruch laufen. Die Kosten für das Bauvorhaben betragen laut Stand Ende Januar dieses Jahres 5.520.000 Millionen Euro. Im Haushalt sind für das Projekt 6 Millionen veranschlagt. Der Rat hatte die Ausbaupläne Ende März gebilligt.

Bund fördert Neubau der Sporthalle

Rund 7,2 Millionen soll der Neubau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schulzentrum Barne kosten. Der Bund fördert das Projekt mit 3 Millionen Euro. Der Beschluss zur Auftragsvergabe ist am Montag, 30. August, im Verwaltungsausschuss erfolgt. Ziel ist, im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen zu können, weil die Fördermittel bis 2024 abgerufen sein müssen.

Im Bau befindet sich der Neubau an der Stadtschule, die die Stadt als Schulträger für den Ganztagsbetrieb umrüsten lässt. Das Raumprogramm sieht eine Mensa mit Küche, einen Musikraum, einen Werkraum, vier allgemeine Unterrichtsräume sowie Flurbereiche, Bewegungszonen und Nebenräume vor.

Auch Umbauten im Bestandsgebäude sind vorgesehen

Außerdem sind in der Stadtschule umfangreiche Umbauten im Bestand vorgesehen. Das betrifft das Lehrerzimmer, Differenzierungsräume, Toiletten, Umkleiden und die Turnhalle. In dieser Woche haben die Arbeiter Betonfertigteile wie Decke und Aufzugsschacht sowie Treppen, Verbindungssteg zum Altbau und Fassadendurchbrüche hergestellt. Die Kosten für dieses Bauvorhaben betragen rund 8 Millionen Euro. „Außerdem richten wir auf dem Parkplatz Nordwall eine Hol- und Bringzone ein und lassen den Weg von dort als optische Einheit mit dem Weg zum Schulhof pflastern. Am Ende der kleinen Straße entstehen Parkplätze“, erläutert Wollny. Das kostet noch mal etwa 600.000 Euro, ist aber beim Tiefbau angesiedelt.

So sieht der Neubau an der Stadtschule von vorne aus Richtung Nordstraße aus. Quelle: Anke Lütjens

Neues Feuerwehrgerätehaus wird vermutlich teurer

Nächster großer Brocken ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses für Bokeloh und Mesmerode. Die Planung befindet sich derzeit im Übergang vom Vorentwurf zum Entwurf. Der Baubeginn ist für September 2022 vorgesehen. „Wir rechnen mit wesentlich höheren Kosten, die sich derzeit in Abstimmung und Prüfung befinden“, sagt Wollny. Statt der ursprünglich veranlagten 2, 7 Millionen Euro geht die Verwaltung inzwischen von 3,7 Millionen Euro aus. Auch im Gerätehaus in Luthe hat sich etwas getan. So wurden unter anderem eine Außentreppe aus Stahl angebaut, Schulungs- und Treppenraum renoviert – kleinere Restarbeiten sind noch offen.

Stadttheater erhält neuen Brandschutz

Auch im Stadttheater wird gebaut. Dort werden nach 40 Jahren neue Brandschutzklappen eingebaut. Die Kosten betragen rund 1,3 Millionen Euro. Im Rathaus hat die Stadt 200.000 Euro investiert, um im Dachgeschoss Lagerräume zu Büros umzubauen. Elektroinstallation und Teile des Fußbodens sind noch nicht ganz fertig. Bereits abgeschlossen ist die Sanierung des Verwaltungstraktes der Grundschule Kolenfeld.

Stadt Wunstorf kümmert sich um Erhalt ihrer Gebäude Die Stadt Wunstorf investiert laufend auch in die Bauunterhaltung ihrer Gebäude. In der Sporthalle An der Aue lässt sie den Hallenboden sanieren, die Unterkonstruktion ist in Arbeit. An der Fröbelschule sind bei der Sanierung des Flachdachs zwei von fünf Bauabschnitten fertig, der dritte ist 2022 geplant. An der Oststadtschule ist die Aufteilung im Sekretariat umstrukturiert, Malerarbeiten sind im Gange. Bei der Außentür gibt es Lieferschwierigkeiten. Im Hölty-Gymnasium ist das umstrukturierte Sekretariat bereits fertiggestellt. Das gilt auch für die Sanierung des Duschbereichs der Mehrzweckhalle Mesmerode. An der Grundschule Großenheidorn ist ein Behinderten-WC eingebaut worden. Auch hier gibt es Lieferschwierigkeiten bei der Schiebetür. Wegen Liefer- und Transportproblemen verzögert sich auch der Neubau des Toilettengebäudes auf der Badeinsel Steinhude.

Kita Großenheidorn bekommt neuen Anbau

Mit dem Vorentwurf für den Anbau an die Kita St. Thomas in Großenheidorn rechnet Wollny in diesem Oktober. „Der Baubeginn ist aktuell im zweiten Halbjahr 2022 geplant“, so der Stadtbaurat. Das Außenspielgelände soll vor den Bauarbeiten auf einer erworbenen Fläche neu angelegt werden. Die Kosten für das Projekt betragen 1,2 Millionen Euro.

Von Anke Lütjens