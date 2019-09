Wunstorf

Wie klingt syrische Musik eigentlich? Wie schmeckt die landestypische Küche? Was bedeutet das Land für die Menschen, die von dort geflohen sind und nun in Wunstorf leben? Mit einem syrischen Abend in der Abtei wollen die Stadt und mehrere Sozialvereine und Gruppen am Donnerstag, 26. September, Antworten auf diese und ähnliche Fragen geben. „Unser Ziel ist, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund miteinander in Kontakt zu bringen, um nachbarschaftliche Brücken zu bauen“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Sandra Werner, das Konzept. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei das ehrenamtliche Engagement syrischer Menschen, die bei der Organisation mithelfen. In einem Kurzvortrag stellen sie ihr Heimatland vor.

Musik vom Old Damaskus Duo

Musikalisch begleitet wird der Abend vom Old Damaskus Duo. Das Ensemble zweier syrischer Musiker aus Damaskus vereint neu interpretierte (neo-)klassische Instrumentalformen der orientalischen Musik mit anderen Musikstilen. Für den Gaumen gibt es einen kleines Büfett mit syrischem Fingerfood.

Vor und nach dem Programm wird Raum für den interkulturellen Austausch geboten. „Unsere syrischen Mitbewohner bringen einen reichen kulturellen Schatz mit nach Wunstorf. Wir freuen uns sehr darauf, ins Gespräch zu kommen“, sagt Lena Finch von der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Initiator der Veranstaltung ist die Stadt Wunstorf. Neben den Johannitern sind der Arbeitskreis Integration des evangelischen Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf sowie die Region Hannover als Kooperationspartner beteiligt.

Der syrische Abend beginnt am Donnerstag, 26. September um 18.30 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 20. September, bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Wunstorf unter Telefon (05031) 101376 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@wunstorf.de möglich.

Von Mario Moers