Wunstorf

Es wäre eine schöne Überraschung gewesen, doch die Datenschutzrichtlinien machen der Stadt Wunstorf einen Strich durch die Rechnung: Sie möchte, dass Marcel Birth den Niedersachsenpreis für Bürgerengagement 2021 erhält. Um den selbstlosen Betreiber einer gemeinnützigen Fahrradgarage nominieren zu können, benötigt sie allerdings sein Einverständnis für die Datenweitergabe. Somit hatte sich die Überraschung leider erledigt.

Marcel Birth freut sich über geplante Nominierung

So flatterte eine Anfrage der Stadt in seinen Briefkasten. Die Freude war so groß, dass er es über Facebook gleich in die ganze Welt verbreitete. „Eine tolle Geste“, sagte Birth auf Nachfrage dieser Zeitung. Selbstverständlich dürfe die Stadt seine persönlichen Angaben weiterleiten. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli.

Selbstloses Engagement

Birth besitze „ein besonderes Maß an Selbstlosigkeit“, nennt Stadtsprecher Alexander Stockum den Grund für die Nominierung. „Dies ist nicht selbstverständlich.“ Sein Engagement zeige, dass es nur einer Initialzündung bedürfe, um eine große Solidarität in Gang zu setzen. Beispielsweise spendete der Rat seinStadtradeln-Preisgeld für das Projekt. Von der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) erhielt er einen Gutschein für ein örtliches Fahrradgeschäft, um Material kaufen zu können. Birth repariert seit Ende vergangenen Jahres kostenlos Räder für Kinder aus bedürftigen Familien und ältere Menschen.

Workshop in den Ferien

Im Mai überprüfte er an zwei Terminen Schülerfahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit. Und auch für die Sommerferien hat er bereits Pläne. In Kooperation mit dem Fahrradhaus Rusack möchte er im August für vier bis fünf Kinder einen dreiwöchigen Fahrradworkshop anbieten. Jeweils dienstags und donnerstags schrauben sie für zwei Stunden gemeinsam an ihren Rädern. Diese dürfen sie anschließend mit nach Hause nehmen. Drei Anmeldungen lägen bereits vor. Sollte es mehr Interessenten als Plätze geben, entscheide das Los. Vier Fahrradspenden habe er bereits erhalten. Weitere, auch für Erwachsene, sind willkommen. Einzige Voraussetzung: Es sollte sich nicht um Schrotträder handeln. Sie sollten noch einigermaßen fahrtüchtig sein. Wer etwas spenden möchte, kann per Mail unter marcels-fahrradgarage@gmx.de einen Übergabetermin vereinbaren.

Preisgeld beträgt 3000 Euro

Der passionierte Mountainbikefahrer weiß das Preisgeld von 3000 Euro dann sicherlich gut anzulegen. Der Stadtsprecher rechnet allerdings mit zahlreichen Bewerbungen. Eine Jury kürt zehn Preisträger aus verschiedenen Kategorien. Den elften bestimmten die Zuhörerinnen und Zuhörer des Norddeutschen Rundfunks. Die Auszeichnung wurde vom Land Niedersachsen, den VGH-Versicherungen und den Sparkassen ins Leben gerufen. Das Motto lautet: „unbezahlbar und freiwillig“.

Von Rita Nandy