Wunstorf

Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Dienstag mit einer Entscheidung die Position der Stadt bestätigt, dass ein Wohngrundstück nicht einfach großflächig mit Schotter versiegelt werden kann. Die Verwaltung hatte einen Wunstorfer aufgefordert, diesen Belag von seinem Grundstück zu entfernen, wogegen dieser sich wehrte. Das Gericht hat nach Angaben einer Sprecherin den Schotter eindeutig als „bauliche Anlage“ eingestuft, für die Bauherren eine Genehmigung brauchen.

Urteil auch für andere Kommunen interessant

„Diese Frage war bisher nicht völlig klar, deshalb werden viele Kommunen mit Interesse auf das Urteil sehen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Unter anderem hat es in Neustadt eine Debatte dazu gegeben. Die Stadt wolle künftig auch in der Bauberatung darauf hinweisen. Sie will sich aber auch in der Begründung genau ansehen, ob das Gericht noch bestimmte Zwischenstufen für mögliche Genehmigungen vorsieht. Die Stadt hatte auf dem Standpunkt gestanden, dass der Schotter die natürlichen Funktionen des Erdbodens darunter zu sehr beeinträchtigt.

Von Sven Sokoll