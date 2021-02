Wunstorf

Ob kaputte Laternen, überquellende Mülleimer oder wildes Parken: Wer die Stadtverwaltung auf Missstände aufmerksam machen möchte, kann sich ab Montag, 1. März, an eine zentrale Beschwerdestelle wenden. Lisa-Marleen Schmitz, Mitarbeiterin im Rats- und Bürgermeisterbüro, ist Ansprechpartnerin für Anliegen aller Art. Sie ist per Telefon (05031) 101478 oder per Mail an beschwerdestelle@wunstorf.de erreichbar. Wunstorferinnen und Wunstorfer dürfen aber auch Lob und Anregungen äußern.

Beschwerdestelle ist nicht Ansprechpartner bei Notfällen

Für akute Notfällen ist Schmitz allerdings nicht zuständig. „Für technische Notfälle gibt es die Möglichkeit, sich an die Notfallnummer des Baubetriebshofes der Stadt Wunstorf zu wenden“, schreibt sie in ihrer Pressemitteilung. Zudem möchte die Stadt ihre Onlineplattform, über die Mängel gemeldet werden können, modernisieren. Ziel sei, die Leistungen der Stadt stetig zu optimieren.

Corona-Pandemie sorgt für vermehrte Klagen

Die Idee für den neuen Service hatte der Leiter des Rats- und Bürgermeisterbüros, Alexander Stockum. „Ich bin davon überzeugt, dass dies zu einer modernen und bürgernahen Verwaltung dazu gehört. Ich freue mich daher sehr, dass Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt mich dabei unterstützt und vorangetrieben hat“, sagt Stockum. Bei der Verwaltung kommen Beschwerden zu ganz unterschiedlichen Themen an. Seit Beginn der Corona-Pandemie beispielsweise hätten sich Wunstorferinnen und Wunstorfer darüber beklagt, dass Steinhude an den Wochenenden überfüllt gewesen sei und dadurch die Abstände nicht eingehalten werden konnten. Gastronomen machten auch auf ihre existenzgefährdende Situation durch den Lockdown aufmerksam. Einige wollten wissen, warum es nicht möglich sei, ein dezentrales Impfzentrum in Wunstorf einzurichten, sagt Stockum.

Präsenzsprechstunde des Bürgermeisters entfällt

Der Bürgermeister erhofft sich, mit dem neuen System auch einen Überblick über die Anzahl von Beschwerden zu erhalten. Diese sollen innerhalb von drei Wochen beantwortet werden, hatte er bereits verkündet. Eberhardts regelmäßige Präsenzsprechstunde im Rathaus muss derzeit coronabedingt ausfallen. Bei besonderen Anliegen werden aber Telefontermine unter (05031) 101222 vergeben.

Von Rita Nandy