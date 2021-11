Wunstorf

Bis zu 300 neue Wohnungen und ein öffentlicher Quartierspark sollen auf dem ehemaligen Vion-Gelände am Luther Weg entstehen. Die Stadt will die städtebauliche Entwicklung dort gut im Griff behalten und sich deshalb das Vorkaufsrecht für das Gelände sichern, das aktuell der Verwertungsgesellschaft Progressu aus Emsbühren gehört. „Wir sind aktuell in guten Gesprächen mit dem Eigentümer und möglichen Investoren“, betont Stadtbaurat Alexander Wollny. „Am liebsten wollen wir von dem Vorkaufsrecht gar keinen Gebrauch machen.“ Doch die Stadt wolle auch dringend vermeiden, dass das rund 60.000 Quadratmeter große Gelände schlimmstenfalls sogar zu einem Spekulationsobjekt werden könnte.

Riesiger Schritt für preisgünstigen Wohnraum

Die Bebauung der Brache von Vion, ehemals Langnese-Iglo, bedeutet für die Stadt einen riesigen Schritt zur Schaffung von Wohnraum. Seit 2014 ist das Gebiet in der Planung, Eigentümer und Stadt arbeiten eng zusammen. Mögliche Investoren müssen einige Bedingungen erfüllen: Es geht um rund 220 bis 300 kleinere Wohneinheiten vom günstigen bis mittleren Preissegment, möglicherweise auch rund 50 Sozialwohnungen. Mit großem Aufwand muss ein 16 Meter hoher Schallschutz gegen den Lärm der Bahn gebaut werden – im Entwurf ist dort ein hügeliger Park vorgesehen, der schon rund ein Drittel der Fläche braucht, also 20.000 Quadratmeter. Der Abriss der alten Fabrik ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Der Siegerentwurf stammt vom Büro Octagon und den Landschaftsarchitekten Station C23, beide aus Leipzig. Quelle: Sven Sokoll

Lärmschutz: Was macht die Bahn selbst?

Es gibt also noch viel zu verhandeln. Die Gespräche liefen gut, betont Wollny noch einmal. Dennoch wolle sich die Stadt im Vorfeld des Verkaufs mithilfe eines städtebaulichen Konzepts absichern, in dem die Entwicklungsziele festgeschrieben sind. Grundlage ist der Entwurf der Leipziger Büros Oktagon und Station C23, der 2017 den ersten Preis in einem städtebaulichen Wettbewerb erhalten hat und verschiedene Wohntypen vorsieht.

Bei der aktuellen Planung ist noch offen, wie der Lärmschutz gestaltet werden soll. Quelle: Stadt Wunstorf

Parallel läuft seit Februar das Bauleitplanverfahren. Auch dort sind einige Aspekte noch offen, etwa die Gestaltung der Lärmschutzes. Die Bahn muss an der betreffenden Strecke eigene Lärmschutzmaßnahmen treffen – dabei ist auch im Gespräch, die Strecke abschnittsweise einzuhausen. Möglicherweise kann dann der Lärmschutz auf dem Gelände kleiner ausfallen.

Ob Wohnungen bis 2025 stehen, ist noch unklar

Bisher war öfter die Rede davon, dass das Gelände bis 2025 bebaut werden sollte. Damit würde die Zeit schon knapp – aktuell stehen ja noch die Gebäude der ehemaligen Lebensmittelproduktion auf dem Gelände, und im früheren Verwaltungsgebäude sind ein Flüchtlingsheim sowie einzelne Klassen des Hölty-Gymnasiums untergebracht. Ob die Wohnungen tatsächlich bis 2025 schon stehen, könne er noch nicht voraussagen, sagt Wollny dazu. Es sei vor allem wichtig, dort eine gute städtebauliche Lösung für den preiswerten Wohnraum zu finden.

Über das gewünschte Vorkaufsrecht und das dafür nötige Konzept entscheidet der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 10. November, ab 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Barnestraße 80.

Von Kathrin Götze