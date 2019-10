Wunstorf

Die Entwürfe zur Neugestaltung des Barneplatzes stellt die Stadt den Bürgern am Sonnabend, 9. November, öffentlich vor. Unter dem Motto „Barneplatz+Mitreden“ lädt die Stadt von 10 bis 13 Uhr in das Gebäude I der Otto-Hahn-Schule ein. Bürger haben dann die Gelegenheit, Fragen zu stellen und über die Entwürfe zu diskutieren. Bei der Veranstaltung sind auch die Planer anwesend. Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadt um Anmeldungen bis Sonnabend, 2. November, unter Telefon (0 50 31) 101 424 oder -407 oder per E-Mail an barneplatz@wunstorf.de.

Stadt hat mit den Eigentümern gesprochen

Da ein großer Teil des Barneplatzes den angrenzenden Eigentümern gehört und es keine Regelung zur öffentlichen Nutzung gab, musste die Verwaltung erst einmal Gespräche mit allen Eigentümern führen. Nachdem nun Regelungen gefunden worden sind, konnte die Neugestaltung konkret geplant werden.

Vor etwa 50 Jahren entstand in Wunstorf mit der Barne ein neuer Stadtteil und als sein Mittelpunkt der Barneplatz. Vieles hat sich dort verändert, manches entspricht auch nicht mehr den heutigen Ansprüchen und Erfordernissen. In einer ersten öffentlichen Veranstaltung im Januar 2017 hatte die Stadt bereits Wünsche und Anregungen zur Neugestaltung des Platzes gesammelt.

Von Anke Lütjens