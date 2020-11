Luthe

Der eingezäunte Bolzplatz am Adlerhorst ist Anwohnern ein Dorn im Auge. Sie fühlen sich durch die Fußballer genervt. Eltern hingegen wünschen sich für ihre Kinder, dass der Platz länger und verlässlich geöffnet ist. Die Stadt hatte für ihre Spielplätze kürzlich festgelegt, dass sich Kinder und Jugendliche dort zwischen 8 und 22 Uhr austoben dürfen. Das gilt eigentlich auch für den Fußballplatz, der zum benachbarten Spielplatz gehört.

Ballfangzaun soll Lärm für Anwohner reduzieren

Die Empörung aus der Nachbarschaft war jedoch groß. Nun habe sich die Stadt im Gespräch mit Anwohnern und Vertretern des Ortsrates auf abweichende Öffnungszeiten verständigt, teilte Stadtsprecher Alexander Stockum auf Nachfrage mit. Kinder und Jugendliche sollen dort künftig montags bis sonnabends zwischen 9 und 20 Uhr spielen dürfen. Sonntags bleibt die Anlage zu. Der Nebeneingang an der Stichstraße werde geschlossen. Der Zugang erfolgt künftig nur über die Tür am Spielplatz. Zudem solle geprüft werden, was ein Ballfangzaun direkt hinter dem Tor kostet. Dieser solle den Lärm reduzieren, der durch Schüsse gegen den Metallzaun entsteht. Auch gibt es Überlegungen, die Hecke entlang des Seiteneingangs zu verlängern.

Ortsratspolitiker mit Absprachen einverstanden

„Man kann damit gut leben“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Hoch ( SPD) zu dem Kompromiss. Einige im Ortsrat hätten sich auch eine Sonntagsöffnung gewünscht. „Das Problem ist, man wird nie alle zufriedenstellen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Lange. „Der Platz liegt so, wie man ihn heute nicht mehr bauen würde.“ Für ihn steht fest: „Wir sind mit allem einverstanden, wenn die Öffnungszeit verlässlich ist.“ Auch die Anwohner hätten ihr Recht auf Ruhe. Diese warten jetzt auf das Schreiben von der Stadt mit den Absprachen. Vorher will er sich dazu nicht äußern, sagte ein direkter Anlieger, der nicht namentlich genannt werden möchte.

