Wunstorf

Die Unfallkommission hat sich gefährliche Stellen im Wunstorfer Straßennetz angesehen und nur ein paar kleinere Nachbesserungen besprochen. In dieser Runde arbeitet die Polizei mit den Stadt, Region und Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als den Zuständigen für die Straßen zusammen. Einen Konsens haben sie aber nicht in allen Punkten erreicht.

Einer der Diskussionspunkte war die unübersichtliche Einmündung des Düendorfer Wegs in die Alte Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße. Bei sieben Unfällen in den Jahren 2017 und 2018 sind zwei Beteiligte schwer verletzt worden. Häufig werden Radfahrer auf der Südseite der Alten Bahnhofstraße von Autofahrern angefahren, die aus dem Düendorfer Weg kommen. Die Markierungen sollen nun erneuert werden. „Wir hätten dort gern auch einen roten Fahrstreifen für sie, aber die Landesbehörde ist da zurückhaltend“, sagte der städtische Baureferatsleiter Robert Lehmann. Die Stadt prüft, ob sie nach einer Vereinbarung mit dem Land auf eigene Kosten tätig werden kann.

Mittelinsel am Abzweig Kolenfeld wird abgelehnt

Ein ähnliches Bild ergibt sich an der Kreuzung der Landesstraßen 392 und L 403 in der Nähe der Autobahnauffahrt Kolenfeld. Weil die Markierungen auf der Fahrbahn nicht mehr zu sehen sind, werden auch hier häufig querende Radfahrer übersehen. Die Landesbehörde will die Markierungen erneuern – die Querung rot einzufärben ginge aber auch nur auf die Kosten der Stadt.

Die Stadt will untersuchen lassen, ob an der Einmündung der Wunstorfer Straße in die L 392 ein Kreisel sinnvoll ist. Quelle: Sven Sokoll

Für die Kreuzung der L 392 mit der Wunstorfer Straße südlich des Mittellandkanals hatten SPD, Grüne und FDP eine Mittelinsel angeregt. Diese soll Autofahrer in Richtung Groß Munzel daran hindern, Rechtsabbieger nach Kolenfeld gefährlich über die Linksabbiegerspur zu überholen. Den Plan sieht die Landesbehörde skeptisch: Die Unfalllage gebe das nicht her und der Umbau würde eher eine neue Gefahrenquelle schaffen. Außerdem hat die Stadt die Kreuzung jetzt in den Bereich des Straßennetzes einbezogen, der wegen des wachsenden Gewerbegebiets überplant werden soll. Der Ortsrat Kolenfeld wünscht sich dort einen Kreisel.

Die Neustädter Straße ist im vergangenen Jahr umgebaut worden. Danach gab es Kritik an der Führung für Radfahrer: Vor der Tafel haben sie noch einen eigenen Weg, der dann aber kurz vor dem Abzweig Klein Heidorner Staße nach einem Doppelschwenk mit einem Bedarfsstreifen auf der Fahrbahn fortgesetzt wird.

Der Schwenk für Radfahrer stellt nach Einschätzung der CDU eine Gefahr da. Quelle: Sven Sokoll

Die CDU hatte diesbezüglich im Sommer einen Antrag eingebracht, nach dem der Weg noch ein Stück gerade fortgeführt werden sollte. Die Kommission ist dagegen der Auffassung, dass die Führung funktioniert. Unfälle hat es dort bisher aber noch nicht gegeben. „Da werden wir sehen, ob wir zumindest rote Farbe ergänzen können“, kündigte Lehmann an. So soll die gefühlte Sicherheit steigen.

Haster Kurve ist entschärft

Die CDU wollte an der Kreuzung auch auf der Klein Heidorner Straße zusätzlich zu der neuen Verkehrsinsel wieder einen Zebrastreifen aufbringen. Die Kommission befürchtet aber, dass abbiegende Autofahrer dort häufiger als notwendig anhalten und so einen Rückstau auf der Neustädter Straße verursachen.

Der frühere Unfallschwerpunkt an der Haster Kurve im Verlauf der Bundesstraße 442 hat sich beruhigt, nachdem dort die Geschwindigkeit bei Nässe auf 50 Stundenkilometer im Kurvenbereich reduziert worden ist. Die Landesbehörde hat zugesagt zu testen, ob die Fahrbahn griffig genug ist. Wenn der Test negativ ausfällt, könnten weitere Sanierungsschritte notwendig werden.

An der Haster Kurve ist zuletzt ein Schild für Tempo 50 bei Nässe aufgestellt worden. Die Unfallzahlen sind gesunken. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll