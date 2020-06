Steinhude/Wunstorf

Nach der Sperrung Steinhudes am Pfingstmontag haben die Stadt und die Polizei am Dienstagmorgen verabredet, wie sie in der Zeit der Corona-Pandemie weiter vorgehen wollen. „Künftig wollen wir die Zufahrten für Tagestouristen sperren, wenn die Parkplätze zu 80 Prozent belegt sind“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt anschließend. Damit bleibe noch ein Puffer, bis die Sperrungen greifen.

Die Polizeikräfte hatten ihn am Sonntagmittag kontaktiert, weil auch Besucher, die guten Willens waren, die Zwangsabstände nicht mehr einhalten konnten. Nach Rücksprache mit der Region Hannover, die sich bisher gegen generelle Sperrungen ausgesprochen hatte, ließ die Polizei dann aber ab 14 Uhr keine Auswärtigen mehr nach Steinhude. Wunstorfer und Übernachtungsgäste sollen in solchen Situationen weiterhin den Ort erreichen können.

Die Stadt will die großen Anzeigen anders als geplant jetzt weiterhin behalten. Auf ihnen wird schon in größeren Entfernungen an großen Zufahrten angezeigt, dass Steinhude gemieden werden soll oder ganz gesperrt ist. Am Pfingstmontag war auch im Verkehrsfunk zu hören, dass Steinhude gesperrt ist. „Wir wollen jetzt auch noch prüfen, ob wir in solchen Situationen auch noch Schleichwege schließen müssen“, sagte Eberhardt.

Weiterhin zu viele Parker auf Grünflächen

Die Stadt hat am Dienstag auch noch einmal darauf hingewiesen, dass seit einigen Monaten das Parken auf öffentlichen Grünflächen in Wunstorf nach einer Satzung geahndet werden kann, im ersten Schritt mit 25 bis 50 Euro Verwarngeld. Der Außendienst kontrolliert das seit November 2019 und sieht, dass sich die Lage etwas gebessert hat. Noch immer würden sich aber viele Autofahrer nicht an diese Regeln halten. Das betrifft neben Steinhude auch Bereiche der Kernstadt, aber auch Wiesen in anderen Ortsteilen.

Von Sven Sokoll