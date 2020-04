Steinhude

„Die Besucher sind lernfähig und halten sich viel besser als anfangs an die Abstände und Regeln“, sagte Reinhard Aust von der Polizei Wunstorf am Ostersonntag. Die Lage sei bislang überschaubar gewesen und Verstöße hat er noch nicht ausgemacht. Die Polizei war mit zwei Bereitschaftswagen, der Reiterstaffel sowie mit Beamten auf Motorrädern im Ort unterwegs, um die Einhaltung der Gebote zu kontrollieren. Auch Mitarbeiter der Stadt Wunstorf waren für Kontrollen unterwegs. Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung konnte die Polizei auch Bußgelder verhängen.

Viele Besucher sind mit dem Rad unterwegs

„Es ist so schönes Wetter, aber Steinhude kann kaum davon profitieren“, sagte Aust. Stege und zahlreiche Bänke blieben gesperrt. Außer Besuchern von auswärts wie aus Celle, Minden oder Gifhorn waren viele Radfahrer in Steinhude unterwegs, die überwiegend zu zweit oder mit der Familie fuhren. Wenig los war auf der Promenade, der Graf-Wilhelm-Straße und im Neuen Winkel. Erneut waren viele Motorradfahrer an den Strandterrassen auszumachen, die auf ihren Touren einen Stopp in Steinhude einlegten.

Imbisse dürfen wieder öffnen

Die Stadt hatte digitale Schilder wie beispielsweise am Stadtgraben in Wunstorf installiert, die dazu aufforderten, Steinhude zu meiden.

Das fanden die Imbissbetreiber wie Peter Hoedt nicht gut. Diese durften zu Ostern erstmals wieder öffnen. „Das bringt uns nichts ein, wenn Steinhude gemieden werden soll. Es ist eine Katastrophe. Wir zeigen Präsenz, aber mit Geld verdienen hat das nichts zu tun“, sagte er. Vom seinen sechs Imbissen sind drei geschlossen.

Gani Soysal von der Pizzeria Antika sagte: „Wir verdienen mit den Fischbrötchen und dem Eis wenigstens etwas. Das ist besser als gar nichts.“ Er wünschte sich, dass er zumindest fünf seiner insgesamt zehn Tische wieder im Außenbereich in nötigem Abstand aufstellen dürfte. Aber er sei damit zufrieden, wenigstens den Imbiss zu öffnen.

Von Anke Lütjens