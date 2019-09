Wunstorf

Die Stadt hat sich mit der Volksbank Nienburg auf ein neues Konzept für den Bau ihres Geschäftshauses auf dem früheren Sölter-Grundstück an der Ecke Am Stadtgraben/ Hagenburger Straße geeinigt. Nach Angaben von Baureferatsleiter Robert Lehmann ist es auch schon grundsätzlich mit dem Ortsrat Wunstorf abgestimmt worden. „Jetzt müssen die unterschiedlichen Fachplanungen intensiv an das neue Konzept angepasst werden“, sagte er. Dann muss der Bebauungsplan erneut in den politischen Gremien behandelt werden. Unklar ist, ob das noch in diesem Jahr geschehen kann.

Die Volksbank hatte das Grundstück nach der Insolvenz des früheren Autohauses Sölter im Jahr 2015 gemeinsam mit der Firma Norddeutsche Wohnbau übernommen. Diese ist nun schon seit Ende vergangenen Jahres dabei, im hinteren Teil zwei Häuser mit insgesamt elf Eigentumswohnungen zu bauen. Davor wollte die Volksbank zu den Straßen hin ihre eigene Filiale sowie Büro- und Praxisräume unterbringen. Anfang des Jahres wurde der abgestimmte Entwurf, mit dem an der prominenten Stelle ein städtebauliches Zeichen gesetzt werden sollte, dann aber nicht weiter umgesetzt.

Kosten waren zu stark gestiegen

Nach Angaben von Volksbank-Vorstand Markus Strahler aus dem Juni musste die Bank auf die stark gestiegenen Kosten reagieren und das Konzept abspecken. Unter anderem sollten die Tiefgarage wegfallen und die Nutzfläche reduziert werden. Einen ersten Entwurf der Bank hat die Stadt danach als zu schlicht abgelehnt – nun aber gibt es einen Konsens. „Das Gebäude wird anders aussehen, aber nicht schlechter“, betonte Lehmann. Wie genau, solle der Öffentlichkeit erst nach der Umplanung vorgestellt werden, wenn der geänderte Bebauungsplan beschlossen werden soll.

Von Sven Sokoll