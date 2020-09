Wunstorf

Mobilitätswende, Innenstadtentwicklung und Bahntrasse: Das sind einige der Themen, mit denen sich der neue Stadtbaurat Alexander Wollny derzeit beschäftigt. Anfang Mai trat er seinen Dienst im Rathaus Wunstorf an. „Es macht den Einstieg deutlich leichter, wenn man schon einige Zeit hier lebt“, sagt der gebürtige Neustädter. Im Jahr 2000 zog er nach Luthe, sechs Jahre später an den südlichen Rand der Kernstadt.

Mobilität wird sich in den nächsten Jahrzehnten wandeln

Einen großen Wandel sieht der Chef der Bauverwaltung beim Thema Mobilität: „Die wird sich in den nächsten Jahrzehnten total verändern.“ Vielleicht habe dann gar nicht jeder mehr ein eigenes Auto. On-Demand-Verkehr, der es ermöglicht eine Bus per Smartphone anzufordern, könnte den öffentlichen Personennahverkehr deutlich attraktiver machen. Auch könnte Elektromobilität in Zukunft eine größere Rolle spielen. Viele Radfahrer hätten das E-Bike oder Pedelec bereits für sich entdeckt. Was Wollny fehlt, sind öffentliche Ladestationen. Eine sei für Steinhude geplant. Dort seien viele Touristen mit dem Fahrrad unterwegs. Zudem müssten auch diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden.

In den vollautomatischen Fahrrad-Parktürmen können Radfahrerende künftig auch teurere Fahrräder diebstahlsicher abstellen. Quelle: Region Hannover (Computersimulation)

In Kleinstädten können Bewohner ihre Autos daheim aufladen

Mit den geplanten vollautomatischen Fahrradtürmen der Region Hannover wird es bald zusätzliche am Bahnhof geben. Wollny hofft, dass neben den Schließfächern für Regenjacke und Helm, einem Kompressor sowie Werkzeug auch eine Ladesäule für E-Bikes dazugehört. Für Autos spielten Lademöglichkeiten am Bahnhof Wunstorf dagegen eine untergeordnete Rolle. Pendler regionaler Bahnhöfe, ohne ICE oder IC-Anbindung, kommen eher aus der näheren Umgebung. Die Anreise sei daher kurz. Die Anzahl der Ladesäulen habe in kleineren Städten keinen Einfluss bei der Entscheidung für ein E-Auto. Die Leute könnten dieses zu Hause aufladen. Auch müssten keine Laternen zu Stromspendern umgerüstet werden, wie es die AfD jüngst forderte. Das sei eher in der Großstadt ein Thema, da Bewohner von Geschosswohnungen nur schwer eigene Ladestation nutzen können, sagt Wollny.

Stadt ruft Runden Tisch Fahrradverkehr ins Leben

Für Radfahrer müsse die Infrastruktur verbessert werden. Gerade im innerstädtischen Bereich, wie an der Südstraße/Ecke Hindenburgstraße, wird es oftmals eng. Wenn die Nordumgehung die Innenstadt entlastet, biete das neue Chancen. Ein Runder Tisch Fahrradverkehr soll, wie von der Politik gefordert, das veraltete Radfahrkonzept aktualisieren. Wollny, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, sieht auch Probleme direkt vor seiner Bürotür. Dazu gehörten die überdachten „Felgenkiller“ vor der Bauverwaltung.

Brücke über die Westaue wird erneuert

Bewegung kommt in die Planung für die Bahnübergänge Neustädter Straße und Nordrehr. Stadt, Osthannoversche Eisenbahn (OHE) und Landesstraßenbaubehörde wollen eine Vereinbarung unterzeichnen. Die alte Ampelanlage soll abgebaut und durch eine neue mit Halbschranken ersetzt werden. An der Nordrehr sollen ebenfalls Ampel und Halbschranke für die Barriere entstehen. Die OHE erneuere auch ihre Brücken. Dem schließt sich die Stadt an der Westaue an. Die Ausschreibung für die Arbeiten soll spätestens Ende des Jahres erfolgen. Die neue Brücke muss im Sommer nächsten Jahr stehen. Dann sollen die Laugentransporte über die Schiene starten.

Kali+Salz will ab 2021 mit modernen Kesselwagen Salzsole über die Trasse der Osthannoverschen Eisenbahnen transportieren. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Gesamtkonzept für Innenstadt erforderlich

Handlungsbedarf besteht auch an der Südstraße, dem Sorgenkind in der Innenstadt. „An der Ecke muss man arbeiten“, sagt Wollny. Das funktioniere aber nur im Zusammenspiel von Eigentümern, Einzelhandel und Stadt. Er möchte dafür ein städtebauliches Gesamtkonzept entwickeln, zu dem auch neue Parkmöglichkeiten gehören. Die Straße habe beispielsweise nach dem Wegfall an der Küsterstraße an Frequenz verloren. Vorher haben Parker dort ihre Einkaufsrunde begonnen. Gelohnt habe sich auf jeden Fall, wie die Verlängerung der Langen Straße außerhalb der Fußgängerzone neu gestaltet wurde. Die Aufwertung habe auch einen positiven Effekt auf den Einzelhandel gehabt.

Für die Südstraße will Stadtbaurat Alexander Wollny ein Gesamtkonzept entwickeln. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Als großen Pluspunkt Wunstorfs nennt Wollny die attraktive und lebendige Innenstadt. Dies sei besonders hoch anzuerkennen, da Hannover nicht weit entfernt liege. Für die nächsten Jahre sei es wichtig daran zu arbeiten, dass es so bleibe. „Ich gehe gerne in der Innenstadt einkaufen und dabei einen Kaffee trinken.“ Er sei eher nicht der Klick-Käufer im Internet.

Von Rita Nandy