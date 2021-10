Steinhude

Eine Umfrage unter Badeinselbesuchern hat interessante Ergebnisse gebracht. Das berichtete Stadtbaurat Alexander Wollny in einer Sitzung des Bauausschusses. Die Gäste waren in Vorbereitung eines Stadtexperiments im nächsten Jahr zum Verkehr in Steinhude befragt worden. Eine Erkenntnis: Das Experiment könnte seinen Fokus auf die Badeinsel verlieren und stärker auf den gesamten Ort ausgeweitet werden.

An den vier Wochenenden der mit Zählungen kombinierten Umfrage im Juli und August habe sich gezeigt, dass an den sonnigsten Tagen bis zu 3300 Besucher auf der Insel waren, so Wollny. „Vorher hatten vermutete Zahlen von 5000 kursiert, die sich so also nicht bewahrheitet haben.“ Allerdings waren auch an trüberen Tagen immer mehr als 1000 Gäste auf der Insel. Zu Kritikpunkten zählten häufig das Angebot an Gastronomie und Toiletten.

Wege vom Parkplatz sind länger als gedacht

40 Prozent der Befragten waren mit dem Auto auf die Badeinsel gekommen. Mehr als erwartet hatten nicht im unmittelbaren Umfeld der Insel geparkt. „Viele haben ihren Besuch mit einem Spaziergang zur Insel verbunden“, berichtete Wollny. In der Umfrage wurde allerdings häufig der Wunsch geäußert, dass der Aufenthalt noch attraktiver wird, woran die Stadt auch weiterarbeiten will.

Um wie geplant am Ortsrand während des Experiments zusätzliche Parkmöglichkeiten für die Badeinselbesucher zu schaffen, will sie den gebührenpflichtigen Parkplatz am Bruchdamm vorübergehend erweitern. Die Stadt hält 100 Autoparkplätze für ausreichend.

Parken vor dem Ortseingang wird angeboten

„Außerdem wollen wir testen, ob die Gäste auch bereit sind, noch weitere Wege zu gehen“, sagte Wollny. Dafür soll schon vor dem Ortseingang eine große Wiese, die sonst nur beim Festlichen Wochenende genutzt wird, zum kostenlosen Parken angeboten werden.

Bei den Überlegungen zu neuen innerörtlichen Verkehrsmitteln hat sich nach den Antworten der Befragten herausgestellt, dass ein größeres Angebot an Leihfahrrädern und Rollern nicht unbedingt nachgefragt würde. Und auch der Wunsch, mit dem Schiff vom Ortskern zur Badeinsel zu kommen, ist nicht so groß. „Die Flotte hat sicher einen großen touristischen Wert, löst aber keine Verkehrsprobleme“, sagte Wollny dazu.

