Wunstorf

Die stundenweise Öffnung der Stadtkirche an vier Tagen in der Woche ist für viele Menschen ein Hoffnungsschimmer in den dunklen Zeiten der Corona-Pandemie gewesen. Rund 1300 Besucher hat das Gotteshaus seit Mai 2020 verzeichnet. Ein Team aus sieben Ehrenamtlichen organisiert die Kirchenöffnung. „Wir konnten in der Corona-Krise sogar neue Ehrenamtliche hinzugewinnen, die die Kirche offenhalten“, sagt Karola Königstein, Diakonin der Stiftskirchengemeinde.

Da die romanische Stiftskirche derzeit noch renoviert wird, nutzt die Kirchengemeinde vorrangig die Stadtkirche. Diese ist von Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und freitags von 10 bis 12.15 Uhr mit Hygienevorschriften für ein Innehalten oder stilles Gebet geöffnet. Königstein sieht die Kirchenöffnung als stellvertretend für alle Wunstorfer Kirchengemeinden an, die ihre Kirchen in Zeiten der Corona-Pandemie geschlossen halten.

Menschen haben unterschiedliche Anliegen

„Die Menschen kommen mit einer bunten Mischung von Anliegen in die Kirche“, sagt Königstein. Dazu zählen Gebete, um zur Ruhe zu kommen, oder eine Fürbittenkerze anzuzünden. „Die Leute nehmen sich auch lange Zeit, um in der Kirche zu verweilen – gerade zu Silvester“, ergänzt die Ehrenamtliche Erika Pengel. Sie und die anderen Helfer hören zu, führen Seelsorgegespräche oder vermitteln Ansprechpartner bei bestimmten Anliegen. Die Besucher der Kirche hätten sich verteilt, sodass keiner Angst vor einer Infektion haben müsse.

Kinder spielen mit Arche Noah und Tieren

Zu den Besuchern gehörten auch Patienten des Klinikums und Wohnungslose, die von den Ehrenamtlichen mit Decken, Kleidung und einer warmen Suppe versorgt wurden. „Im Sommer kamen viele Touristen“, sagt Pengel. Unter den Besuchern waren aber auch Familien mit Kindern. Für diese gibt es nun eine ganz neue Aktion. Die Gemeinde hat eine Arche angeschafft und 50 Tiere aus Holz. Schiff und Tiere finden in einer Ecke der Stadtkirche Platz und laden zum Spielen und Fantasieren ein. Vorbild dafür war die Bürgerkrippe in der Adventszeit, zu der jeder etwas beisteuern konnte.

Diakonin entwirft Erzähltheater

Die Idee zur Arche hatte Tanja Giesecke, Diakonin mit Schwerpunkt Kinder, Jugend und Familien. Sie hat auch ein Erzähltheater entworfen. Es gibt vier Stationen mit Bildern von biblischen Geschichten. „Das Schiff haben wir mit Spenden finanziert, für die Tiere ist die Gemeinde in Vorleistung gegangen“, sagt Königstein. Daher sucht die Gemeinde Spendenpaten, die für ein Tier zahlen. Die Gemeinde behält die Tiere aber. Auf Wunsch werden an den Tieren kleine Plaketten mit den Namen der Spender angebracht. „Wir planen auch Aktionen mit Kitas und Schulen, wenn es wieder möglich ist“, sagt Königstein.

Lesen Sie auch: Stiftskirchengemeinde organisiert Kunstprojekt

Die Kirchengemeinde kooperiert auch mit dem Forum Stadtkirche und plant zusammen mit dem Kunstverein sogenannte Kunstandachten. Diese sollen immer mittwochs für jeweils 15 Minuten angeboten werden. „Mit unserem Programm fahren wir auf Sicht – abhängig von der Pandemie“, sagt Hans-Heinrich Hanebuth vom Forum Stadtkirche. Derzeit hält das Team noch an der Ausstellung „Kunst im Turm“ im Sommer fest. Im September und Oktober ist zum 1150-jährigen Bestehen der Stiftskirche das Kunstprojekt „Schatzsucher“ mit Künstlerin Annette Wendt vorgesehen.

Von Anke Lütjens