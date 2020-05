Wunstorf

Um den Schulbetrieb nach der Corona-Pause wieder beginnen zu können, hat auch die Stadtschule Masken benötigt, die Mund und Nase abdecken. Die Vorsitzende des Schulelternrats, Sandra Nolte, ist dafür auf eine Stoffspende-Aktion des hannoverschen Unternehmens VSM aufmerksam geworden, bei dem ihr Mann arbeitet.

Aus dem Material nähten zwölf Mütter insgesamt 250 Masken für Kinder und 100 für Erwachsene. In dieser Woche hat die Schule alle Kindermasken und die Hälfte der Erwachsenen-Masken bekommen, so dass jetzt auch Masken bereit liegen, wenn von den Schülern und Lehrern jemand keine mitbringt. Die andere Hälfte der Erwachsenenmasken hat VSM erhalten und will sie an ein Altenheim oder einer ähnliche Einrichtung in Hannover weiterschenken.

Von Sven Sokoll