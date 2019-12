Wunstorf

Schon vor zehn Jahren ist in ganz Deutschland die einheitliche Behördenrufnummer 115 konzipiert worden, unter der Bürger alle Anliegen vorbringen können – egal, welche Verwaltung aus Bund, Land und Kommunen dafür zuständig ist. Der Ausbau lief nur sehr schleppend, aber ab dem 1. Dezember 2020 beteiligt sich auch die Wunstorfer Stadtverwaltung daran, zumindest in einer Pilotphase.

Bisher war die Stadt sehr zurückhaltend, weil auch die Region Hannover nicht dabei war. Das wird sich nun ändern. Und im November diese Jahres hat auch das Land Niedersachsen angekündigt, sich zu beteiligen.

Von den Regionskommunen war die Gemeinde Uetze der Vorreiter, die sich schon 2014 der 115 angeschlossen hat. „Sie haben positive Erfahrungen gemacht und aktiv bei den anderen Städten geworben“, berichtet Wunstorfs Stadtsprecher Alexander Stockum – mit Erfolg.

Stadt Hannover betreibt Callcenter

Eigentlich sollte die Pilotphase der Region und einiger weiterer Kommunen am 1. Januar beginnen, hat sich aber noch einmal auf den 1. März verschoben. Dann sollen Anrufer zunächst Informationen über Dienstleistungen der Stadt Hannover bekommen, die das Callcenter auch betreiben wird.

Anschließend wird jeden Monat eine weitere Kommune dazu kommen, im April Langenhagen, im Mai die Regionsverwaltung. Wunstorf bildet dann zunächst den Abschluss der Städte, die an dem Pilotversuch teilnehmen wollen. „Wir haben uns nicht darum bemüht, aber so können wir natürlich bei den anderen sehen, wie es sich entwickelt.“

Katalog muss aktuell sein

Eine wichtige Basis für die Arbeit des Callcenters ist der Katalog, welche Dienstleistungen die Verwaltungen anbieten und welche Unterlagen die Bürger dafür brauchen. Diese Liste muss einheitlichen Standards folgen und vor allem aktuell sein. „Wir haben zu Beginn des Jahres unsere Homepage aktualisiert und haben deshalb schon ganz gute Voraussetzungen dafür“, berichtet Stockum.

Die Stadt rechnet damit, dass das Callcenter mit der Zeit immer umfassender helfen kann. Während anfangs wohl vor allem vermittelt wird, wird der Anteil der umfassenden Beratung wohl zunehmen. „Die Mitarbeiter dort erwerben ja auch immer mehr Know-how.“ Anhand der realen Nachfragen wird dann auch zu sehen sein, wie der Bedarf tatsächlich ist. „Wenn jemand einen defekten Gullydeckel melden will, wird das aber wohl gleich an die richtige Stelle weitergeleitet werden können“, sagt Sprecher Stockum. Die Pilotkommunen werden gemeinsam ihre Erfahrungen auswerten, was das Projekt insgesamt voran bringen soll.

Im Rathaus wird nichts abgeschaltet

Technisch wird es so sein, dass Anrufe auf die Nummer 115 aus dem Regionsgebiet automatisch der Zentrale in Hannover zugeleitet werden. Die einheitliche Behördenrufnummer soll den Bürgern nicht nur bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner helfen, sondern auch einheitliche und umfangreiche Sprechzeiten bieten. Die Stadt betont aber, dass das Angebot ein zusätzliches ist: „Wir werden hier nichts streichen. Wer seine Ansprechpartner im Rathaus kennt, kann sie natürlich weiterhin direkt anrufen“, sagt Sprecher Stockum.

Von Sven Sokoll