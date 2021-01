Wunstorf

Wer sich über die Wunstorfer Stadtverwaltung beschweren will, kann das künftig an einer zentralen Stelle tun: Die Stadt will zu diesem Zweck in einigen Wochen eine eigene E-Mail-Adresse anbieten. „Innerhalb von drei Wochen sollen die Verfasser der Beschwerde eine Antwort bekommen“, kündigt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ( CDU) an. Die Organisation für den neuen Service soll im Rats- und Bürgermeisterbüro zusammenlaufen. Details sollen demnächst öffentlich vorgestellt werden.

Nur wenig Widersprüche gegen die Stadt

Schon seit Sommer 2018 können Wunstorfer auch wieder förmlich Widersprüche gegen Abgabenbescheide der Stadt einlegen. Zuvor war die Klage das einzig zugelassene Rechtsmittel gewesen. Vor Kurzem hat die Verwaltung eine erste Zwischenbilanz vorgelegt: Während die Stadt binnen zwei Jahren mehr als 15.300 Bescheide verschickt hat, hat sie nur 54 Widersprüche dagegen bekommen. In 17 Fällen wurde der Bescheid geändert, weil er zum Beispiel Rechenfehler enthielt. Das habe die Verwaltung aber auch vorher schon so gehandhabt, wenn sie einen entsprechenden Hinweis bekommen habe, sagt Eberhardt. Elf Widersprüche wurden zurückgenommen und drei hat die Verwaltung zurückgewiesen. 17 werden noch bearbeitet, die restlichen sechs Widersprüche wurden anderweitig von der Stadt erledigt.

Bilanz ist noch nicht möglich

Eine abschließende Bewertung gibt die Verwaltung noch nicht – vor allem weil die Abrechnung der oft strittigen Straßenausbaubeiträge noch nicht abgeschlossen ist. Die Stadt weist aber schon jetzt darauf hin, dass die Widersprüche höhere Kosten verursachen. Eberhardts vorläufiges Fazit: „Wird miteinbezogen, dass die Möglichkeit des Widerspruchs nur äußerst selten wahrgenommen wurde und sich die Kosten für die Verwaltung noch deutlich erhöhen können, ist die Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens aufgrund des geringen Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger als unwirtschaftliches Rechtsinstrument zu bewerten.“

Die Verwaltung hatte dies schon prognostiziert, als der Rat einen entsprechenden Antrag der Mehrheitsgruppe beschlossen hatte – die CDU stimmte seinerzeit nicht zu.

Von Sven Sokoll